لمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين.. تدابير سير في بعلبك

بمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين، ستُقام لزيارة مقام السيّدة خولة في ، حيث سيشهد المسلك الشرقي من أوتوستراد بعلبك اعتبارًا من المدينة الكشفيّة قبل بلدة الحلانية وصولًا إلى المقام المذكور، مرورًا بمستديرة الجبلي، حركة مشاة كثيفة. كما من الجهة الشماليّة من مفرق ، وصولًا إلى الأوتوستراد الدولي في بعلبك.لذلك سيتمّ اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى الانتهاء من تاريخ 15-08-2025، اتّخاذ تدابير السير التالية:منع المرور من مستديرة الجبلي إلى فندق بالميرا، على المسلكينمنع المرور على المسلك المتّجه من حلويات المنذر إلى مستديرة الجبليمنع المرور على المسلك المتّجه من حاجز ، إلى مستديرة الجبلي.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.