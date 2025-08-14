Advertisement

لبنان

لمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين.. تدابير سير في بعلبك

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:20
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:
بمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين، ستُقام مسيرات لزيارة مقام السيّدة خولة في بعلبك، حيث سيشهد المسلك الشرقي من أوتوستراد بعلبك اعتبارًا من المدينة الكشفيّة قبل بلدة الحلانية وصولًا إلى المقام المذكور، مرورًا بمستديرة الجبلي، حركة مشاة كثيفة. كما من الجهة الشماليّة من مفرق يونين، وصولًا إلى الأوتوستراد الدولي في بعلبك.

لذلك سيتمّ اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى الانتهاء من تاريخ 15-08-2025، اتّخاذ تدابير السير التالية:

منع المرور من مستديرة الجبلي إلى فندق بالميرا، على المسلكين
منع المرور على المسلك المتّجه من حلويات المنذر إلى مستديرة الجبلي
منع المرور على المسلك المتّجه من حاجز حربتا، إلى مستديرة الجبلي.
لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24