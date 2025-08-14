Advertisement

لبنان

معوض: الدولة ستقوم على 10452 كيلومتر مربع وستدافع عن كل الحدود

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:07
 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: زيارتي اليوم لدولة الرئيس بعد زيارتي لفخامة الرئيس ، هي زيارة تأييد لمسار استعادة الدولة والسيادة ، وهذه اول مرة نشعر منذ عشرات السنين ان الدولة عادت دولة ، لقد مررنا في مراحل سياسية عدة ، كنا نحن ندافع فيها  عن الدولة ، و الدولة كانت لا تدافع عن نفسها او عن حقها في ان تكون الممثلة الشرعية الوحيدة عن لبنان ، أما اليوم فإننا نشعر لكيان الدولة أخذت قرارا بان تعبر هي عن المصلحة الوطنية اللبنانية وان تأخذ مستقبلها بيدها ، وان تحصر السلاح وان تفاوض الدول ولديها سياسة خارجية مبنية على مصلحة لبنان اولا".
أضاف؛ "ان قيام الدولة عكس محاولات التخويف التي تحصل ، وهي لا يمكن ان تكون ضد احد ، والدولة ستقوم على ١٠٤٥٢ كيلومتر مربع ، وهي ستدافع عن كل الحدود وهي ستردع كل احتلال ، والدولة ستقوم بإعادة الإعمار وستبني الاقتصاد لكل المواطنين ، والى موظفي القطاع العام والعسكر والقضاة والأساتذة ، وهي ستسترجع أموال المودعين ، وستؤمن حقوق كل اللبنانيين ، من هنا فان هذا المشروع هو مشروع جامع ، وكما قال الرئيس رينيه معوض "مشروع لا يستثني احدا حتى ولو اولئك الذين يصرون على استثناء انفسهم منها ".

وتابع :"هذا هو مشروع الدولة ، ومن اجل ذلك وفي اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان وفي لحظة التحول الكبير الذي يربط بين فرصة إقليمية وقرار داخلي ، ادعو كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين من كل الفئات والتوجهات للالتفاف حول مسيرة قيام الدولة اللبنانية ، التي هي لوحدها تستطيع إخراجنا من منطق الاستزلام والتبعية والحروب والدم والدمار  والفقر والذل ، هذا هو المشروع الوحيد الذي يستطيع ان يخرجنا جميعا باتجاه الأمل والسيادة والبناء والنمو والاستقرار والسلام".
