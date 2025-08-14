Advertisement

لبنان

غدًا.. كلمة لنعيم قاسم

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1404674-638907895607484810.png
Doc-P-1404674-638907895607484810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحدث الامين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الجمعة ١٥/٨/٢٠٢٥ عند الساعة التاسعة صباحًا بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين "ع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى العاشر من محرم
lebanon 24
14/08/2025 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء الليلة الأولى من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
14/08/2025 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم.. إطلالة لنعيم قاسم
lebanon 24
14/08/2025 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التوقيت... كلمة مُرتقبة لقاسم
lebanon 24
14/08/2025 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-08-14
12:18 | 2025-08-14
12:15 | 2025-08-14
12:12 | 2025-08-14
12:02 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24