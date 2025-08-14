شيخ العقل التقى زوّاراً

استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الطائفة في اليوم وفدا من "لقاء نهضة ".

كما استقبل الشيخ ابي المنى الناشط السياسي والتنموي الدكتور بول الحامض ترافقه الإعلامية مريم بيضون، لشكره على إيفاد ممثل عنه إلى حفل توقيع كتابه "الإصلاح الإداري في لبنان – اللامركزية الإدارية، جسر عبور نحو التنمية المستدامة"، بحضور المذهبي اسامة ذبيان، ولاطلاعه على "الافكار والمبادرات، لتفعيل اللامركزية الإدارية كخيار إصلاحي وطني، ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، بما ينسجم مع تطلعات اللبنانيين إلى إدارة أكثر عدلاً وكفاءة للشأن العام. وآفاق التنمية المستدامة، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، وضرورة تضافر الجهود بين مختلف القوى والمرجعيات الروحية والوطنية لدفع مسار الإصلاح قدما".



ومن زوّارشيخ العقل الدكتور وفيق غانم، مدير اليانصيب الوطني الاسبق رضوان غانم، رجل الاعمال المغترب في عصام فايز وزوجته دكتور نللي سري الدين برفقة النقابي اكرم عربي، لشكره على مواساته بوفاة والده المرحوم ابو عصام سميح فريد فايز. واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه رجل الاعمال المقيم في المانيا طلال زيدان، الذي اطلعه على انشطته مع منظمات المانية بخصوص حل النزاعات.



