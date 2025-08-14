Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى زوّاراً

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1404688-638907912660373959.png
Doc-P-1404688-638907912660373959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفدا من "لقاء نهضة لبنان".
Advertisement
 كما استقبل الشيخ ابي المنى الناشط السياسي والتنموي الدكتور بول الحامض ترافقه الإعلامية مريم بيضون، لشكره على إيفاد ممثل عنه إلى حفل توقيع كتابه "الإصلاح الإداري في لبنان – اللامركزية الإدارية، جسر عبور نحو التنمية المستدامة"، بحضور عضو المجلس المذهبي اسامة ذبيان، ولاطلاعه على "الافكار والمبادرات، لتفعيل اللامركزية الإدارية كخيار إصلاحي وطني، ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، بما ينسجم مع تطلعات اللبنانيين إلى إدارة أكثر عدلاً وكفاءة للشأن العام. وآفاق التنمية المستدامة، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، وضرورة تضافر الجهود بين مختلف القوى والمرجعيات الروحية والوطنية لدفع مسار الإصلاح قدما". 

 ومن زوّارشيخ العقل الدكتور وفيق غانم، مدير اليانصيب الوطني الاسبق رضوان غانم، رجل الاعمال المغترب في لندن عصام فايز وزوجته دكتور نللي سري الدين برفقة النقابي اكرم عربي، لشكره على مواساته بوفاة والده المرحوم ابو عصام سميح فريد فايز. واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه رجل الاعمال المقيم في المانيا طلال زيدان، الذي اطلعه على انشطته مع منظمات المانية بخصوص حل النزاعات.

مواضيع ذات صلة
شيخ العقل التقى خلف.. وتواصل مع شيخ جرمانا
lebanon 24
14/08/2025 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى بهاء الحريري
lebanon 24
14/08/2025 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى جنبلاط وأبو فاعور وزار فضل الله معزّياً
lebanon 24
14/08/2025 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى المولوي واتصل بالبطريرك اليازجي
lebanon 24
14/08/2025 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-08-14
12:18 | 2025-08-14
12:15 | 2025-08-14
12:12 | 2025-08-14
12:02 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24