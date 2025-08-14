Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع عرضت مع رئيس مجلس الإنماء ملشاريع إنمائية في قضاء بشري

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:01
زارت النائبة ستريدا جعجع رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، في مكتبه، يرافقها النائب السابق جوزف إسحق ورئيس بلدية بقرقاشا رشيد مارون، في حضور نائبي الرئيس الدكتور يوسف كرم والدكتور ابراهيم شحرور، إضافة إلى الأمين العام للمجلس غسان خير الله ومدير مكتب الرئيس عاصم فيداوي.
وأفاد مكتب النائبة جعجع في بيان بأن "اللقاء بحث في مشاريع إنمائية عدة أساسية لقضاء بشري، أبرزها:

1. مشروع "تحويرة بقرقاشا" والذي تبلغ كلفته نحو 7 ملايين دولار أميركي، وهو ممول من "البنك الإسلامي، حيث أن متابعة المشروع جارية على قدم وساق للوصول إلى تنفيذه، لما له من أهمية كبيرة للبلدة خصوصا، وقضاء بشري عموما.  وبعد الانتهاء من هذا المشروع، نكون استكملنا دورة قاديشا، من طورزا إلى بشري، في انتظار العمل على إنهاء الدورة للقضاء من بشري باتجاه بلدة بان.

2. مشروع مياه الشفة لقضاء بشري، الذي تبلغ كلفته نحو 30 مليون دولار أميركي، وهو ممول من الصندوق الكويتي، والعمل جار على تذليل العقبات المتعلقة بموضوع الاستملاكات للبدء بالتنفيذ، خصوصا أن القرض مبرم والقانون صادر.

3. محطة تكرير مياه الصرف الصحي في بشري، وهذا المشروع أصبح في المراحل الأخيرة من التنفيذ، تمهيدا لوضعه في تصرف مصلحة مياه لبنان الشمالي ليصبح جاهزًا للعمل.
