31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ستريدا جعجع عرضت مع رئيس مجلس الإنماء ملشاريع إنمائية في قضاء بشري
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارت النائبة ستريدا
جعجع
رئيس
مجلس الإنماء والإعمار
المهندس محمد علي قباني، في مكتبه، يرافقها النائب السابق جوزف إسحق ورئيس بلدية بقرقاشا رشيد مارون، في حضور نائبي الرئيس الدكتور يوسف كرم والدكتور
ابراهيم
شحرور، إضافة إلى
الأمين العام
للمجلس غسان خير الله ومدير
مكتب الرئيس
عاصم فيداوي.
Advertisement
وأفاد مكتب النائبة جعجع في بيان بأن "اللقاء بحث في مشاريع إنمائية عدة أساسية لقضاء بشري، أبرزها:
1. مشروع "تحويرة بقرقاشا" والذي تبلغ كلفته نحو 7 ملايين دولار أميركي، وهو ممول من "البنك الإسلامي، حيث أن متابعة المشروع جارية على قدم وساق للوصول إلى تنفيذه، لما له من أهمية كبيرة للبلدة خصوصا، وقضاء بشري عموما. وبعد الانتهاء من هذا المشروع، نكون استكملنا دورة قاديشا، من طورزا إلى بشري، في انتظار العمل على إنهاء
الدورة
للقضاء من بشري باتجاه بلدة بان.
2. مشروع مياه الشفة لقضاء بشري، الذي تبلغ كلفته نحو 30 مليون دولار أميركي، وهو ممول من الصندوق
الكويتي
، والعمل جار على تذليل العقبات المتعلقة بموضوع الاستملاكات للبدء بالتنفيذ، خصوصا أن القرض مبرم والقانون صادر.
3. محطة تكرير مياه الصرف الصحي في بشري، وهذا المشروع أصبح في المراحل الأخيرة من التنفيذ، تمهيدا لوضعه في تصرف مصلحة مياه
لبنان
الشمالي
ليصبح جاهزًا للعمل.
مواضيع ذات صلة
لقاءات إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار: بحث حاجات وادي خالد وإقليم الخروب
Lebanon 24
لقاءات إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار: بحث حاجات وادي خالد وإقليم الخروب
14/08/2025 20:06:12
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الخير ورؤساء بلديات المنية عرضوا مع رئيس الحكومة ملفات إنمائية
Lebanon 24
أحمد الخير ورؤساء بلديات المنية عرضوا مع رئيس الحكومة ملفات إنمائية
14/08/2025 20:06:12
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
Lebanon 24
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
14/08/2025 20:06:12
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع بحث ومخاتير بلدات البقاع الشمالي في شؤون محلية وإنمائية
Lebanon 24
جعجع بحث ومخاتير بلدات البقاع الشمالي في شؤون محلية وإنمائية
14/08/2025 20:06:12
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
Lebanon 24
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:52 | 2025-08-14
14/08/2025 12:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:18 | 2025-08-14
14/08/2025 12:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
Lebanon 24
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
12:15 | 2025-08-14
14/08/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:12 | 2025-08-14
14/08/2025 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:02 | 2025-08-14
14/08/2025 12:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:52 | 2025-08-14
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:18 | 2025-08-14
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:15 | 2025-08-14
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
12:12 | 2025-08-14
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:02 | 2025-08-14
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:00 | 2025-08-14
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 20:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24