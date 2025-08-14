Advertisement

لبنان

من وزيرة البيئة… تحذير بشأن ملف النفايات

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:22
أفادت معلومات صحافية، بأن وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول، وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي.
