لبنان

إسرائيل تعلن شرط انسحابها من النقاط الخمس… وهذا ما قالته عن "حزب الله"

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:31
اعتبر قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أوري جوردين، اليوم الخميس، أنّ "قدرات حزب الله على إعادة التسليح محدودة بعد ضرب بنيته التحتية".
وكشف جوردين أنّ حزب الله لم يتمكن بعد من تعيين "مجلس جهادي جديد"، موضحًا أنّهم "مستعدون لاستخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله إذا تطلب الأمر".

وأعلن أنّ "انسحابنا من النقاط الخمس مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله جنوب الليطاني"، معتبرًا أنّ "نية الحكومة اللبنانية جمع سلاح حزب الله إيجابية جدا لكن قدراتها اللوجستية محدودة".

وأكّد: "نركّز على ضمان أمن الشمال دون طموحات إقليمية في لبنان".

واعتبر أنّ "الحرب مع إيران أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق".

وفي ما يخص سوريا، أوضح جوردين أنّ "لا ثقة لنا حاليا بالقيادة السورية والتنظيمات التابعة لها كثيرا ما خرجت عن السيطرة"، مؤكّدًا "عدم السماح بأي أذى للمجتمع الدرزي في السويداء وجبل الدروز" ومشددًا على "استمرار تقديم دعما دفاعيا وطبيا للقرى الدرزية القريبة من الحدود".

ولفت انّ "القيادة الجديدة في سوريا تمنع تهريب الأسلحة بشكل شبه كامل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24