إسرائيل تعلن شرط انسحابها من النقاط الخمس… وهذا ما قالته عن "حزب الله"

Advertisement

جوردين

وكشفأنّ حزب الله لم يتمكن بعد من تعيين "مجلس جهادي جديد"، موضحًا أنّهم "مستعدون لاستخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله إذا تطلب الأمر".وأعلن أنّ "انسحابنا من النقاط الخمس مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله جنوب الليطاني"، معتبرًا أنّ "نية جمع سلاح حزب الله إيجابية جدا لكن قدراتها اللوجستية محدودة".وأكّد: "نركّز على ضمان أمن دون طموحات إقليمية في ".واعتبر أنّ "الحرب مع أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر ".وفي ما يخص ، أوضح جوردين أنّ "لا ثقة لنا حاليا بالقيادة والتنظيمات التابعة لها كثيرا ما خرجت عن السيطرة"، مؤكّدًا "عدم السماح بأي أذى للمجتمع الدرزي في السويداء وجبل الدروز" ومشددًا على "استمرار تقديم دعما دفاعيا وطبيا للقرى الدرزية القريبة من الحدود".ولفت انّ "القيادة الجديدة في سوريا تمنع تهريب الأسلحة بشكل شبه كامل".