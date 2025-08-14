تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة

يستمر الحريق في منطقة الباردة - البيرة بالتمدد بسرعة الى أراضي مرتمورة، حيث تعمل فرق الإطفاء بمؤازرة طوافتين للجيش وعشرات المتطوعين، الذين يعملون للسيطرة على النيران التي التهمت مساحات شاسعة من بساتين .

Advertisement

(الوكالة الوطنية)