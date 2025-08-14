Advertisement

لبنان

تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:02
يستمر الحريق  في منطقة الباردة - البيرة بالتمدد بسرعة الى أراضي القبيات مرتمورة، حيث تعمل فرق الإطفاء بمؤازرة  طوافتين للجيش وعشرات المتطوعين، الذين يعملون للسيطرة  على النيران التي التهمت مساحات شاسعة من بساتين الزيتون.
(الوكالة الوطنية)
