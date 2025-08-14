Advertisement

لبنان

مُحادثات بين الفرنسيين والأميركيين... هل يتمّ التجديد لـ"اليونيفيل" سنة إضافيّة؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1404754-638908001603320251.jpg
Doc-P-1404754-638908001603320251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "الجديد"، أنّ من الافكار المطروحة الذي يجري تداولها، التجديد لمرّة أخيرة لقوات "اليونيفيل" ليتسنى على الأقلّ للدول المُشاركة من إنهاء مهمّات جنودها والعودة إلى بلدها.
 
Advertisement
 
وأضافت المعلومات أنّ المحادثات جارية بين الفرنسيين والاميركيين، لكن مركز القرار هو في نيويورك.
 
 
وأوضحت أنّ الفرنسيين متفائلين بالموافقة الاميركية على التجديد لمدة سنة، رغم قرار الكونغرس بتخفيض ميزانية قوات حفظ السلام في المنطقة.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رجّي: لضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
15/08/2025 00:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل
lebanon 24
15/08/2025 00:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل أميركي فرنسي لمهمة "اليونيفيل" وبرّاك بعتبر مصيرها "غير مضمون"
lebanon 24
15/08/2025 00:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل
lebanon 24
15/08/2025 00:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-08-14
16:34 | 2025-08-14
16:30 | 2025-08-14
16:14 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:23 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24