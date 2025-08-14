Advertisement



وأضافت المعلومات أنّ المحادثات جارية بين الفرنسيين والاميركيين، لكن هو في .

وأوضحت أنّ الفرنسيين متفائلين بالموافقة الاميركية على التجديد لمدة سنة، رغم قرار بتخفيض ميزانية قوات حفظ السلام في المنطقة.

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ من الافكار المطروحة الذي يجري تداولها، التجديد لمرّة أخيرة لقوات "اليونيفيل" ليتسنى على الأقلّ للدول المُشاركة من إنهاء مهمّات جنودها والعودة إلى بلدها.