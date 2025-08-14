30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُحادثات بين الفرنسيين والأميركيين... هل يتمّ التجديد لـ"اليونيفيل" سنة إضافيّة؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "الجديد"، أنّ من الافكار المطروحة الذي يجري تداولها، التجديد لمرّة أخيرة لقوات "اليونيفيل" ليتسنى على الأقلّ للدول المُشاركة من إنهاء مهمّات جنودها والعودة إلى بلدها.
Advertisement
وأضافت المعلومات أنّ المحادثات جارية بين الفرنسيين والاميركيين، لكن
مركز القرار
هو في
نيويورك
.
وأوضحت أنّ الفرنسيين متفائلين بالموافقة الاميركية على التجديد لمدة سنة، رغم قرار
الكونغرس
بتخفيض ميزانية قوات حفظ السلام في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
رجّي: لضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
رجّي: لضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لـ"اليونيفيل"
15/08/2025 00:53:24
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل
Lebanon 24
التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل
15/08/2025 00:53:24
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل أميركي فرنسي لمهمة "اليونيفيل" وبرّاك بعتبر مصيرها "غير مضمون"
Lebanon 24
تعديل أميركي فرنسي لمهمة "اليونيفيل" وبرّاك بعتبر مصيرها "غير مضمون"
15/08/2025 00:53:24
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل
Lebanon 24
سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل
15/08/2025 00:53:24
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شكاوى
Lebanon 24
شكاوى
17:45 | 2025-08-14
14/08/2025 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حالات العنف تتزايد… هذا ما تعيشه الأسر اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو: حالات العنف تتزايد… هذا ما تعيشه الأسر اللبنانية
16:34 | 2025-08-14
14/08/2025 04:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما يحصل على أوتوستراد زحلة - الكرك
Lebanon 24
هذه حقيقة ما يحصل على أوتوستراد زحلة - الكرك
16:30 | 2025-08-14
14/08/2025 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مستقبل "حزب الله"... تصريح حاسم من لاريجاني!
Lebanon 24
عن مستقبل "حزب الله"... تصريح حاسم من لاريجاني!
16:14 | 2025-08-14
14/08/2025 04:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ
Lebanon 24
عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ
15:46 | 2025-08-14
14/08/2025 03:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
Lebanon 24
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
03:13 | 2025-08-14
14/08/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:45 | 2025-08-14
شكاوى
16:34 | 2025-08-14
بالفيديو: حالات العنف تتزايد… هذا ما تعيشه الأسر اللبنانية
16:30 | 2025-08-14
هذه حقيقة ما يحصل على أوتوستراد زحلة - الكرك
16:14 | 2025-08-14
عن مستقبل "حزب الله"... تصريح حاسم من لاريجاني!
15:46 | 2025-08-14
عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ
15:23 | 2025-08-14
السيطرة على حريق أحراج ديرميماس دون تسجيل إصابات
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 00:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24