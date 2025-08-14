Advertisement

لبنان

بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:41
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  قراراً يتعلّق بتشكيلات جديدة، شملت نقل وتعيين 62 ضابطاً في مراكز مختلفة.
العميد علي عباس - الديوان بتصرف اللواء المدير العام 

العقيد خالد عبد الجليل - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي 

العقيد زياد مخول - رئيس غرفة عمليات سرية أميون الإقليمية 

العقيد أيمن حجازي - مفرزة طرابلس القضائية

العقيد خليل الأشقر - آمر مفرزة حلبا القضائية

العقيد طعان يونس - مساعد قائد سرية اميون الإقليمية 

العقيد مروان دعبول - مساعد اول لقائد منطقة لبنان الشمالي 

المقدم ابراهيم راشد - مساعد ثاني لقائد منطقة لبنان الشمالي الاقليمي

المقدم رامز بركه - مساعد قائد سرية حليا الإقليمية 

المقدم يوسف دكوير - ديوان بتصرف اللواء المدير العام

المقدم نزيه الكردي - رئيس مركز حلبا الطبي 

المقدم عصمت ياسين - ديوان بتصرف اللواء المدير العام

المقدم منذر رمضان - آمر فصيلة القبة 

الرائد محمد كنعان - آمر فصيلة البداوي 

الرائد خالد ضاهر - آمر الفصيلة الثانية السرية الرابعة في فوج الإدارة العامة 

الرائد عبد العزيز دياب - رئيس مركز سجن طرابلس الطبي 

الرائد يوسف البشلاوي - رئيس غرفة عمليات سرية طرابلس الإقليمية 

الرائد نيكولا نصر - آمر فصيلة تنورين 

الرائد جاك شكور - مفرزة استقصاء لبنان الشمالي

الرائد جوني عيسى - مفرزة استقصاء لبنان الشمالي

الرائد رودي دورة - مفرزة طرابلس القضائية

الرائد احمد الادرع - آمر فصيلة مشمش

الرائد روي علاغا - مفرزة طرابلس القضائية

الرائد محمد بوخليل - فصيلة سجون طرابلس

الرائد روبن مخول - آمر مفرزة طوارئ حلبا

الرائد البحري محمود حسون - مفرزة شواطئ جبل لبنان

الرائد عدي الرفاعي - سرية السجون المركزية - قسم الموقوفين مبنى ج

الرائد طوني الخواجة - رئيس مكتب الخدمة والعمليات في قيادة منطقة لبنان الشمالي الاقليمية

الرائد حميد الدويهي - سرية السجون المركزية آمر المجموعة الامنية الخاصة بالتفتيش

الرائد شربل اطون - آمر فصيلة اميون 

الرائد زياد يمق - آمر فصيلة السويقة 

الرائد بلال ابراهيم - آمر مفرزة طوارئ طرابلس

النقيب محمد شمو - آمر فصيلة باب التبانه

النقيب جورج الحاج - آمر السرية الثالثة في الفوج السيار الرابع 

النقيب لوئ الشامي - مساعد آمر فصيلة مشمش ويتولى الاشراف على مخفر براقايل

النقيب حسين الحسين المرعي - رئيش مكتب حوادث الشمال

النقيب ابراهيم حمد - آمز فصيلة العبدة

النقيب ميلاد حزوري - آمر مفرزة طوارئ زغرتا

النقيب ريكاردو يزبك - آمر فصيلة حليا

النقيب حبيب عبود - مفرزة سير طرابلس

النقيب ميشال مخول - مساعد آمر مفرزة شواطئ لبنان الشمالي 

النقيب شادي غالب فرنجية - رئيس مكتب السجل العدلي في طرابلس

النقيب هادي المير - رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمال

النقيب رفعت عويجان - آمر فصيلة البترون

النقيب الياس درزي - ديوان بتصرف اللواء المدير العام 

النقيب صلاح الدين الايوبي - ديوان باصرف اللواء المدير الغام

النقيب كمال القادري - شعبة المعلومات

النقيب داني الحايك - مفرزة سير طرابلس

النقيب حسين عبد الكريم - مساعد آمر فصيلة التل

النقيب اياد بدوي - فصيلة شاررة حاجز ضهر البيدر 

النقيب طوني داوود - آمر فصيلة بشري 

النقيب مارك رزق - فوج السيار المركزي 

النقيب جورجيو العيناتي - ديوان بتصرف اللواء المدير العام

النقيب جون الحويك - آمر الفصيلة الاولى في السرية الاولى في فوج السيار الرابع 

النقيب جوني الشبل - مساعد آمر فصيلة البداوي 

النقيب جورج الخولي - مساعد آمز فصيلة البترون 

النقيب محمد فتفت - آمر فصيلة ابي سمراء 

ملازم اول فادي حمزة - سرية السجون المركزية قسم الاحداث

ملازم اول هادي فرنجية - آمر الفصيلة الاولى في السرية الرابعة في الفوج السيار الرابع

ملازم اول كريم كنعان - مساعد آمر فصيلة حلبا

ملازم اول ساسين الشنبور - آمر سجن البترون

ملازم اول علي عمار - سرية حرس رئاسة الحكومة
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

