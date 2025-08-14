بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

Advertisement

أصدرت لقوى الأمن الداخلي قراراً يتعلّق بتشكيلات جديدة، شملت نقل وتعيين 62 ضابطاً في مراكز مختلفة.العميد - الديوان بتصرف اللواء المدير العامالعقيد خالد عبد الجليل - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخليالعقيد زياد مخول - رئيس غرفة عمليات سرية أميون الإقليميةالعقيد أيمن حجازي - مفرزة القضائيةالعقيد خليل الأشقر - آمر مفرزة حلبا القضائيةالعقيد طعان يونس - مساعد قائد سرية اميون الإقليميةالعقيد مروان دعبول - مساعد اول لقائد منطقة الشماليالمقدم ابراهيم راشد - مساعد ثاني لقائد منطقة لبنان الاقليميالمقدم رامز بركه - مساعد قائد سرية حليا الإقليميةالمقدم يوسف دكوير - ديوان بتصرف اللواءالمقدم نزيه الكردي - رئيس مركز حلبا الطبيالمقدم عصمت ياسين - ديوان بتصرف اللواء المدير العامالمقدم منذر رمضان - آمر فصيلة القبةالرائد محمد كنعان - آمر فصيلة البداويالرائد خالد ضاهر - آمر الفصيلة الثانية السرية الرابعة في فوج الإدارة العامةالرائد عبد العزيز دياب - رئيس مركز سجن طرابلس الطبيالرائد يوسف البشلاوي - رئيس غرفة عمليات سرية طرابلس الإقليميةالرائد نيكولا نصر - آمر فصيلة تنورينالرائد جاك شكور - مفرزة استقصاء لبنان الشماليالرائد جوني عيسى - مفرزة استقصاء لبنان الشماليالرائد رودي دورة - مفرزة طرابلس القضائيةالرائد احمد الادرع - آمر فصيلة مشمشالرائد روي علاغا - مفرزة طرابلس القضائيةالرائد محمد بوخليل - فصيلة سجون طرابلسالرائد روبن مخول - آمر مفرزة طوارئ حلباالرائد البحري محمود حسون - مفرزة شواطئ جبل لبنانالرائد عدي الرفاعي - سرية السجون المركزية - قسم الموقوفين مبنى جالرائد طوني الخواجة - رئيس مكتب الخدمة والعمليات في قيادة منطقة لبنان الشمالي الاقليميةالرائد حميد الدويهي - سرية السجون المركزية آمر المجموعة الامنية الخاصة بالتفتيشالرائد شربل اطون - آمر فصيلة اميونالرائد زياد يمق - آمر فصيلة السويقةالرائد بلال ابراهيم - آمر مفرزة طوارئ طرابلسالنقيب محمد شمو - آمر فصيلة باب التبانهالنقيب جورج الحاج - آمر السرية الثالثة في الفوج السيار الرابعالنقيب لوئ الشامي - مساعد آمر فصيلة مشمش ويتولى الاشراف على مخفر براقايلالنقيب حسين الحسين المرعي - رئيش مكتب حوادثالنقيب ابراهيم حمد - آمز فصيلة العبدةالنقيب ميلاد حزوري - آمر مفرزة طوارئ زغرتاالنقيب ريكاردو يزبك - آمر فصيلة حلياالنقيب حبيب عبود - مفرزة سير طرابلسالنقيب ميشال مخول - مساعد آمر مفرزة شواطئ لبنان الشماليالنقيب شادي غالب فرنجية - رئيس مكتب السجل العدلي في طرابلسالنقيب هادي المير - رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمالالنقيب رفعت عويجان - آمر فصيلة البترونالنقيب الياس درزي - ديوان بتصرف اللواء المدير العامالنقيب صلاح الدين الايوبي - ديوان باصرف اللواء المدير الغامالنقيب كمال القادري - شعبة المعلوماتالنقيب داني الحايك - مفرزة سير طرابلسالنقيب حسين عبد - مساعد آمر فصيلة التلالنقيب اياد بدوي - فصيلة شاررة حاجز ضهر البيدرالنقيب طوني داوود - آمر فصيلة بشريالنقيب مارك رزق - فوج السيار المركزيالنقيب جورجيو العيناتي - ديوان بتصرف اللواء المدير العامالنقيب جون الحويك - آمر الفصيلة الاولى في السرية الاولى في فوج السيار الرابعالنقيب جوني الشبل - مساعد آمر فصيلة البداويالنقيب جورج الخولي - مساعد آمز فصيلة البترونالنقيب محمد - آمر فصيلة ابي سمراءملازم اول فادي حمزة - سرية السجون المركزية قسم الاحداثملازم اول هادي فرنجية - آمر الفصيلة الاولى في السرية الرابعة في الفوج السيار الرابعملازم اول كريم كنعان - مساعد آمر فصيلة حلباملازم اول ساسين الشنبور - آمر سجن البترونملازم اول علي عمار - سرية حرس رئاسة الحكومة