بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي قراراً يتعلّق بتشكيلات جديدة، شملت نقل وتعيين 62 ضابطاً في مراكز مختلفة.
العميد علي عباس
- الديوان بتصرف اللواء المدير العام
العقيد خالد عبد الجليل - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي
العقيد زياد مخول - رئيس غرفة عمليات سرية أميون الإقليمية
العقيد أيمن حجازي - مفرزة طرابلس
القضائية
العقيد خليل الأشقر - آمر مفرزة حلبا القضائية
العقيد طعان يونس - مساعد قائد سرية اميون الإقليمية
العقيد مروان دعبول - مساعد اول لقائد منطقة لبنان
الشمالي
المقدم ابراهيم راشد - مساعد ثاني لقائد منطقة لبنان الشمالي
الاقليمي
المقدم رامز بركه - مساعد قائد سرية حليا الإقليمية
المقدم يوسف دكوير - ديوان بتصرف اللواء المدير العام
المقدم نزيه الكردي - رئيس مركز حلبا الطبي
المقدم عصمت ياسين - ديوان بتصرف اللواء المدير العام
المقدم منذر رمضان - آمر فصيلة القبة
الرائد محمد كنعان - آمر فصيلة البداوي
الرائد خالد ضاهر - آمر الفصيلة الثانية السرية الرابعة في فوج الإدارة العامة
الرائد عبد العزيز دياب - رئيس مركز سجن طرابلس الطبي
الرائد يوسف البشلاوي - رئيس غرفة عمليات سرية طرابلس الإقليمية
الرائد نيكولا نصر - آمر فصيلة تنورين
الرائد جاك شكور - مفرزة استقصاء لبنان الشمالي
الرائد جوني عيسى - مفرزة استقصاء لبنان الشمالي
الرائد رودي دورة - مفرزة طرابلس القضائية
الرائد احمد الادرع - آمر فصيلة مشمش
الرائد روي علاغا - مفرزة طرابلس القضائية
الرائد محمد بوخليل - فصيلة سجون طرابلس
الرائد روبن مخول - آمر مفرزة طوارئ حلبا
الرائد البحري محمود حسون - مفرزة شواطئ جبل لبنان
الرائد عدي الرفاعي - سرية السجون المركزية - قسم الموقوفين مبنى ج
الرائد طوني الخواجة - رئيس مكتب الخدمة والعمليات في قيادة منطقة لبنان الشمالي الاقليمية
الرائد حميد الدويهي - سرية السجون المركزية آمر المجموعة الامنية الخاصة بالتفتيش
الرائد شربل اطون - آمر فصيلة اميون
الرائد زياد يمق - آمر فصيلة السويقة
الرائد بلال ابراهيم - آمر مفرزة طوارئ طرابلس
النقيب محمد شمو - آمر فصيلة باب التبانه
النقيب جورج الحاج - آمر السرية الثالثة في الفوج السيار الرابع
النقيب لوئ الشامي - مساعد آمر فصيلة مشمش ويتولى الاشراف على مخفر براقايل
النقيب حسين الحسين المرعي - رئيش مكتب حوادث الشمال
النقيب ابراهيم حمد - آمز فصيلة العبدة
النقيب ميلاد حزوري - آمر مفرزة طوارئ زغرتا
النقيب ريكاردو يزبك - آمر فصيلة حليا
النقيب حبيب عبود - مفرزة سير طرابلس
النقيب ميشال مخول - مساعد آمر مفرزة شواطئ لبنان الشمالي
النقيب شادي غالب فرنجية - رئيس مكتب السجل العدلي في طرابلس
النقيب هادي المير - رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمال
النقيب رفعت عويجان - آمر فصيلة البترون
النقيب الياس درزي - ديوان بتصرف اللواء المدير العام
النقيب صلاح الدين الايوبي - ديوان باصرف اللواء المدير الغام
النقيب كمال القادري - شعبة المعلومات
النقيب داني الحايك - مفرزة سير طرابلس
النقيب حسين عبد الكريم
- مساعد آمر فصيلة التل
النقيب اياد بدوي - فصيلة شاررة حاجز ضهر البيدر
النقيب طوني داوود - آمر فصيلة بشري
النقيب مارك رزق - فوج السيار المركزي
النقيب جورجيو العيناتي - ديوان بتصرف اللواء المدير العام
النقيب جون الحويك - آمر الفصيلة الاولى في السرية الاولى في فوج السيار الرابع
النقيب جوني الشبل - مساعد آمر فصيلة البداوي
النقيب جورج الخولي - مساعد آمز فصيلة البترون
النقيب محمد فتفت
- آمر فصيلة ابي سمراء
ملازم اول فادي حمزة - سرية السجون المركزية قسم الاحداث
ملازم اول هادي فرنجية - آمر الفصيلة الاولى في السرية الرابعة في الفوج السيار الرابع
ملازم اول كريم كنعان - مساعد آمر فصيلة حلبا
ملازم اول ساسين الشنبور - آمر سجن البترون
ملازم اول علي عمار - سرية حرس رئاسة الحكومة