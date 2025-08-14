Advertisement

لبنان

السيطرة على حريق أحراج ديرميماس دون تسجيل إصابات

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1404799-638908071382876680.jpg
Doc-P-1404799-638908071382876680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت فرق الدفاع المدني من مراكز  القليعة، جديدة مرجعيون، الخيام، راشيا الفخار وحاصبيا، بعد جهود استمرت نحو ست ساعات،  من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر ًا في أحراج بلدة ديرميماس،  بعدما تسببت وعورة الأرض وصعوبة الوصول إلى نقاط النيران في تأخير عملية الإخماد.  (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه مفرق ديرميماس ــ هورا دون وقوع إصابات
lebanon 24
15/08/2025 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي يعلن تسجيل 29 إصابة كلها غير حرجة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير
lebanon 24
15/08/2025 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السيطرة على حريق في وحدة تابعة لمصفاة عبادان الإيرانية من دون تأثر العمليات (رويترز)
lebanon 24
15/08/2025 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. حريق هائل يلتهم أحراج القنزوح في عكار
lebanon 24
15/08/2025 00:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-08-14
16:34 | 2025-08-14
16:30 | 2025-08-14
16:14 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:18 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24