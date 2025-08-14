السيطرة على حريق أحراج ديرميماس دون تسجيل إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني من مراكز ، ، ، الفخار وحاصبيا، بعد جهود استمرت نحو ست ساعات، من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر ًا في أحراج بلدة ديرميماس، بعدما تسببت وعورة الأرض وصعوبة الوصول إلى نقاط النيران في تأخير عملية الإخماد. (الوكالة الوطنية)

