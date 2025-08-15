Advertisement

لبنان

مهرجانات وصلوات تعمّ البلدات: لبنان يحتفل بـ"السيدة"

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1404886-638908397490022819.jpg
Doc-P-1404886-638908397490022819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
إنه بلا شكّ، أحد أجمل الأعياد في لبنان. إذ ينتظر الكبار والصغار على حدّ سواء عيد انتقال السيدة العذراء لتتحول المدن والقرى اللبنانية في عزّ الصيف إلى مسارح احتفالية، حيث تملأ الصلوات والزياحات الكنائس، وتزدان الساحات بالمهرجانات الشعبية.

فهذه المناسبة التي تتخطى البعد الديني المسيحي لتلفّ وطن الأرز بكامل طوائفه، تجمع بين العمق الروحاني والفرح الشعبي. ففي هذا اليوم، تجمع البلدات أفراد العائلات والأصدقاء للمشاركة في العشاء القروي الذي يتبع عادة القداس الإحتفالي بالمناسبة ويمتد إلى أيام عدة.

مهرجانات ومواكب شعبية تستمر لأيام، وتدابير سير أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي في عدد من القرى. كل هذه مظاهر احتفالية بعيد السيدة الذي يستقطب حشوداً هائلة التي تقصد المزارات والأماكن التي تشهد الاحتفالات.

ومن أبرز مهرجانات عيد السيدة لعام 2025 التي انتهى البعض منها بينما يستمر بعضها الآخر، مهرجان بحمدون الذي يمتد من 9 لـ 10 آب ومن 14 لـ 16 آب، مهرجان العربانية من 8 آب لـ 10 آب،  مهرجان جزين من 13 آب لـ 16 آب، مهرجان البرامية- صيدا من 13 آب لـ 17 آب، مهرجان القبيات من 12 آب لـ 16 آب، مهرجان سوق الغرب- عاليه من 14 لـ 16 آب.
 
Advertisement



هذه ليست سوى عينة صغيرة من احتفالات القرى بعيد السيدة، فيما تختار بلدات أخرى أن تقتصر احتفالاتها على الطابع الديني من خلال الذبيحة الإلهية التي تبقى الأساس في هذا العيد كما كل الأعياد المسيحية.

يُعدّ عيد انتقال السيدة العذراء فرصةً للبنانيين للالتقاء والاحتفال معاً، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية. فهو يرمز إلى التراث المشترك والقيم الروحية التي تجمعهم.

من هنا، يثبت هذا العيد أن مكانة السيدة العذراء كشخصية دينية هي مقدسة لدى جميع الطوائف في البلاد، وكونها رمز للعطاء والتسامح والمحبة.

وهكذا، يظل عيد السيدة في لبنان مناسبة تحمل في طياتها روح الإيمان والتآخي، وتجمع بين عبق التاريخ وجمال الحاضر، مقدمةً صورة حية عن لبنان المتعدد والمتسامح.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع خلال افتتاح مهرجانات الارز للـ"mtv": بدنا نعمل مهرجان لنحتفل بالجمهورية الجديدة
lebanon 24
15/08/2025 11:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي افتتح "حديقة الصلاة" ويكرّس "كنيسة سيّدة الأرز" في حريصا
lebanon 24
15/08/2025 11:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"كاريتاس" - زحلة احتفل بقداس الشكر السنوي في كنيسة سيدة الفرح
lebanon 24
15/08/2025 11:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كفرمتى تحتفل بمهرجان رياضي بمشاركة قدامى "الصفاء"
lebanon 24
15/08/2025 11:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-15
04:55 | 2025-08-15
04:49 | 2025-08-15
04:32 | 2025-08-15
04:08 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24