لبنان

قلق لبناني من تصعيد يهدد التوازن القائم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:30
كشفت مصادر شديدة الاطلاع أن بعض الأطراف اللبنانية أبلغت الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، استياءها مما وصفته بـ"الضغوط الخليجية المنظّمة التي تستهدف البيئة الشيعية"، معتبرةً أن السقف السياسي المرتفع الذي تعتمده هذه الدول لا يهدد فقط مستقبل هذه الشريحة في لبنان، بل يمسّ أيضاً المصالح الإيرانية بشكل مباشر.
وبحسب المصادر، فإن الرسائل التي حملها المتحدثون إلى لاريجاني ذهبت أبعد من الشكوى، إذ جرى توصيف ما يحدث على أنه انقلاب فعلي على التفاهم بين طهران ودول الخليج، والذي يفترض أنه يقوم على تجنّب المساس بالمصالح المتبادلة والحفاظ على مسار التهدئة. 

وأشارت المصادر إلى أن أحد المستشارين المرافقين للاريجاني حرص على تدوين هذه المخاوف، وذلك بهدف نقلها إلى طهران، لتتحول إلى بند رسمي على طاولة البحث داخل الدوائر الإيرانية.
 
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

