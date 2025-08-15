قلق لبناني من تصعيد يهدد التوازن القائم

Advertisement

وبحسب المصادر، فإن الرسائل التي حملها المتحدثون إلى لاريجاني ذهبت أبعد من الشكوى، إذ جرى توصيف ما يحدث على أنه انقلاب فعلي على التفاهم بين ودول ، والذي يفترض أنه يقوم على تجنّب المساس بالمصالح المتبادلة والحفاظ على مسار التهدئة.وأشارت المصادر إلى أن أحد المستشارين المرافقين للاريجاني حرص على تدوين هذه المخاوف، وذلك بهدف نقلها إلى طهران، لتتحول إلى بند رسمي على طاولة البحث داخل الدوائر الإيرانية.