33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"خروج الأموال".. لبنانيون يهدرون "مليار دولار"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-08-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
"صيف
لبنان
" كما كل عام يشهدُ رحلات للمواطنين إلى الخارج، والهدف من ذلك هو السياحة في بلدان عديدة، الأمر الذي يعني خروج دولاراتٍ من لبنان.
Advertisement
المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟
يقولُ الخبير المالي والاقتصادي
بلال علامة
لـ"
لبنان24
" إنّ "ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام"، مشيراً إلى أنه "في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار"، وأضاف: "إذاً، ما يظهر هو أن هناك عجزا بقيمة 18 مليار دولار، ومجموع الأموال (22 مليار دولار) جرى دفعه على أمور كثيرة منها الطبابة، الاستيراد، السكن في الخارج، السياحة وأيضاً تهريب المصارف لدولارات إلى الخارج تحت حجة تكوين
رأس المال
".
يقولُ علامة إن "خروج الأموال بالطريقة من دون أي ضوابط أو روادع، يحملُ إمكانية حدوث خضة في سعر الصرف"، مشيراً في المُقابل إلى أن "هناك أموالٌ تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي إذ لا يجري تسجيلها".
وعن "الأموال السياحيّة"، يقول علامة: "اللبنانيّ يسافر باستمرار للسياحة وهذا أمرٌ بات مفرطاً جداً خصوصاً مع بروز العروضات السياحيّة في الخارج".
ويتابع: "التقديرات تشيرُ إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان من أجل السياحة هي مليار دولار سنوياً. فعلياً، فإن هذا الرقم ليس كبيراً مقارنة بالأموال التي تُدفع على شؤون أخرى، لكن استمرار خروج الدولارات من لبنان من دون أن يكون هناك تدفقات بديلة تعوض ذلك، سينعكس سلباً على سعر الدولار في لبنان وبالتالي حصول اهتزاز على صعيده، ما قد يؤشر إلى ارتفاعه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
15/08/2025 13:44:53
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
15/08/2025 13:44:53
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: للسير بالملف الذي قدمته عن هدر يفوق المليار دولار في "الإتصالات"
Lebanon 24
باسيل: للسير بالملف الذي قدمته عن هدر يفوق المليار دولار في "الإتصالات"
15/08/2025 13:44:53
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
Lebanon 24
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
15/08/2025 13:44:53
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
Lebanon 24
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
06:29 | 2025-08-15
15/08/2025 06:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
Lebanon 24
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
06:21 | 2025-08-15
15/08/2025 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
Lebanon 24
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
06:07 | 2025-08-15
15/08/2025 06:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
05:54 | 2025-08-15
15/08/2025 05:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
05:52 | 2025-08-15
15/08/2025 05:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
14/08/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
14/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:29 | 2025-08-15
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
06:21 | 2025-08-15
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
06:07 | 2025-08-15
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
05:54 | 2025-08-15
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
05:52 | 2025-08-15
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
05:49 | 2025-08-15
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 13:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24