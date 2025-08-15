Advertisement

لبنان

"خروج الأموال".. لبنانيون يهدرون "مليار دولار"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1404893-638908403650602041.jpeg
Doc-P-1404893-638908403650602041.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
"صيف لبنان" كما كل عام يشهدُ رحلات للمواطنين إلى الخارج، والهدف من ذلك هو السياحة في بلدان عديدة، الأمر الذي يعني خروج دولاراتٍ من لبنان.
Advertisement
المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟
 
يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24" إنّ "ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام"، مشيراً إلى أنه "في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار"، وأضاف: "إذاً، ما يظهر هو أن هناك عجزا بقيمة 18 مليار دولار، ومجموع الأموال (22 مليار دولار) جرى دفعه على أمور كثيرة منها الطبابة، الاستيراد، السكن في الخارج، السياحة وأيضاً تهريب المصارف لدولارات إلى الخارج تحت حجة تكوين رأس المال".
 
يقولُ علامة إن "خروج الأموال بالطريقة من دون أي ضوابط أو روادع، يحملُ إمكانية حدوث خضة في سعر الصرف"، مشيراً في المُقابل إلى أن "هناك أموالٌ تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي إذ لا يجري تسجيلها".
 
وعن "الأموال السياحيّة"، يقول علامة: "اللبنانيّ يسافر باستمرار للسياحة وهذا أمرٌ بات مفرطاً جداً خصوصاً مع بروز العروضات السياحيّة في الخارج".
 
ويتابع: "التقديرات تشيرُ إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان من أجل السياحة هي مليار دولار سنوياً. فعلياً، فإن هذا الرقم ليس كبيراً مقارنة بالأموال التي تُدفع على شؤون أخرى، لكن استمرار خروج الدولارات من لبنان من دون أن يكون هناك تدفقات بديلة تعوض ذلك، سينعكس سلباً على سعر الدولار في لبنان وبالتالي حصول اهتزاز على صعيده، ما قد يؤشر إلى ارتفاعه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
15/08/2025 13:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
lebanon 24
15/08/2025 13:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: للسير بالملف الذي قدمته عن هدر يفوق المليار دولار في "الإتصالات"
lebanon 24
15/08/2025 13:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
lebanon 24
15/08/2025 13:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2025-08-15
06:21 | 2025-08-15
06:07 | 2025-08-15
05:54 | 2025-08-15
05:52 | 2025-08-15
05:49 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24