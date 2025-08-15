Advertisement

لبنان

جو سلّوم: المطلوب كفاءات مستقلة لإدارة الوكالة الوطنية للدواء

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:49
Doc-P-1404920-638908447030186787.png
Doc-P-1404920-638908447030186787.png photos 0
اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، ان "اقرار مجلس الوزراء المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء ، في جلسته الاخيرة ، بعد اربع سنوات من التأخير على الرغم من مناشداته المتكرّرة حينها ، أمر ايجابي جداً ، لا بل انتصار للمريض ، وهو يصبّ في صالح نوعيّة وجودة الدواء وحماية المريض"، شاكراً لكل من رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ، ورئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام، هذه الخطوة، وقد سبق وطالب بهذا الموضوع  في لقاءات  معهما وأبديا كل تجاوب ، وكذلك شاكراً  لوزير الصحّة الدكتور ركان ناصرالدين اعطاء الموضوع الاولويّة.
واعتبر سلّوم انه "من المهم   اختيار  اخنصاصيين ذي كفاءات وأخلاقيّات مهنيّة عالية ، واستقلاليّة في القرار ، لتسلّم مهام الوكالة ، لبلوغ المرجو من هذه المؤسسة الحسّاسة والمهمّة جدّاً ، اي تسجيل الادوية والمتممات  ذات النوعيّة الجيّدة فقط دون سواها،  وبكل شفافيّة ومناقبيّة  ومراقبتها في الأسواق"، مؤكدا "ضرورة اعادة التدقيق بكل ما تم تسجيله او ادخاله في المراحل السابقة". (الوكالة الوطنية)
