31
o
بيروت
35
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا تزجوا الجيش في الفتنة".. هجوم عنيف من قاسم على الحكومة
Lebanon 24
15-08-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم
قاسم
، اليوم الجمعة، خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في
بعلبك
، إن "الحكومة الحالية تنفذ الأمر الأميركي والإسرائيلي بإنهاء
المقاومة
في
لبنان
ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية أو فتنة داخلية"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت قراراً خطيراً جداً وهي تُعرض البلد لأزمة كبيرة".
Advertisement
وفي خطابه، قال قاسم أنه "على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد
إسرائيل
وبمنع تواجد سلاحها على الأرض"، مُجدداً التأكيد على أن "المقاومة لن تسلم سلاحها فيما العدوانُ مستمر"، وأضاف: "سنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان
الإسرائيلي
- الأميركي وواثقون بأننا سننتصر".
وسأل: "كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل الشركاء في الوطن لتعيشوا الحياة التي وعدوكم بها؟ لا حياة للبنان إذا حاولتم مواجهتنا فإما أن يبقى ونبقى معاً وإما على الدنيا السلام وأنتم تتحملون المسؤولية".
ووجه قاسم رسالة واضحة إلى الحكومة بالقول: "لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية فالجيش سجله ناصع وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".
وأكمل: "الاستطلاعات التي أُجريت في لبنان قالت أن الجيش لا يستطيع صدّ العدوان الإسرائيلي بمفرده، وإنجازات المقاومة مشرّفة ويجب أن نسأل الذين لم يقاوموا أين أنتم من العدوان والسيادة".
كذلك، أعلن قاسم أنَّ "حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع لإفساح مجال للنقاش بشأن قرار الحكومة على صعيد نزع السلاح".
وخلال كلمته، شكر قاسم
إيران
"على دعمها المقاومة في لبنان بالمال والسلام والمواف السياسية"، فيما تطرق أيضاً إلى ذكرى "انتصار
تموز
عام 2006"، مشيراً إلى أنَّ "ذاك النصر حقق ردعاً لإسرائيل لمدة 17 عاماً خشية من المُقاومة وأهلها".
وتابع: "نصرنا كان نصراً إلهياً لأن الله أعاننا على قلة العدد والعدّة وعلى كثرة المجتمعين ضدنا. اليوم نبني حياتنا ومستقبلنا وأجيالنا على قاعدة أن كل أرض وزمان هو للنصر والعطاء والتضحية".
مواضيع ذات صلة
قاسم: لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية فالجيش سجله ناصع وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار
Lebanon 24
قاسم: لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية فالجيش سجله ناصع وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار
15/08/2025 11:59:00
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: علينا الانتباه من دعاة الفتنة الملطخة أيديهم بالدماء ومن خدام المشروع الإسرائيلي
Lebanon 24
قاسم: علينا الانتباه من دعاة الفتنة الملطخة أيديهم بالدماء ومن خدام المشروع الإسرائيلي
15/08/2025 11:59:00
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: التحريض على الفتنة وإلحاق لبنان بقوى إقليمية أمرٌ خطير
Lebanon 24
قاسم: التحريض على الفتنة وإلحاق لبنان بقوى إقليمية أمرٌ خطير
15/08/2025 11:59:00
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قل لا للعنف": الجيش صمّام الأمان في وجه الانقسام والفوضى
Lebanon 24
"قل لا للعنف": الجيش صمّام الأمان في وجه الانقسام والفوضى
15/08/2025 11:59:00
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"خروج الأموال".. لبنانيون يهدرون "مليار دولار"!
Lebanon 24
"خروج الأموال".. لبنانيون يهدرون "مليار دولار"!
04:30 | 2025-08-15
15/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين
04:55 | 2025-08-15
15/08/2025 04:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: لن تنقذكم لغة التخوين والتهديد
Lebanon 24
ريفي: لن تنقذكم لغة التخوين والتهديد
04:49 | 2025-08-15
15/08/2025 04:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: آن الأوان للخروج من ذهنية التعطيل نحو فكر يوحّد اللبنانيين
Lebanon 24
الراعي: آن الأوان للخروج من ذهنية التعطيل نحو فكر يوحّد اللبنانيين
04:32 | 2025-08-15
15/08/2025 04:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو
Lebanon 24
عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو
04:08 | 2025-08-15
15/08/2025 04:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
14/08/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
14/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-08-15
"خروج الأموال".. لبنانيون يهدرون "مليار دولار"!
04:55 | 2025-08-15
الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين
04:49 | 2025-08-15
ريفي: لن تنقذكم لغة التخوين والتهديد
04:32 | 2025-08-15
الراعي: آن الأوان للخروج من ذهنية التعطيل نحو فكر يوحّد اللبنانيين
04:08 | 2025-08-15
عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو
04:00 | 2025-08-15
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24