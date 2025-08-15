"لا تزجوا الجيش في الفتنة".. هجوم عنيف من قاسم على الحكومة

قال لـ" " الشيخ نعيم ، اليوم الجمعة، خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في ، إن "الحكومة الحالية تنفذ الأمر الأميركي والإسرائيلي بإنهاء في ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية أو فتنة داخلية"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت قراراً خطيراً جداً وهي تُعرض البلد لأزمة كبيرة".

وفي خطابه، قال قاسم أنه "على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد وبمنع تواجد سلاحها على الأرض"، مُجدداً التأكيد على أن "المقاومة لن تسلم سلاحها فيما العدوانُ مستمر"، وأضاف: "سنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان - الأميركي وواثقون بأننا سننتصر".

وسأل: "كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل الشركاء في الوطن لتعيشوا الحياة التي وعدوكم بها؟ لا حياة للبنان إذا حاولتم مواجهتنا فإما أن يبقى ونبقى معاً وإما على الدنيا السلام وأنتم تتحملون المسؤولية".

ووجه قاسم رسالة واضحة إلى الحكومة بالقول: "لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية فالجيش سجله ناصع وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".

وأكمل: "الاستطلاعات التي أُجريت في لبنان قالت أن الجيش لا يستطيع صدّ العدوان الإسرائيلي بمفرده، وإنجازات المقاومة مشرّفة ويجب أن نسأل الذين لم يقاوموا أين أنتم من العدوان والسيادة".

كذلك، أعلن قاسم أنَّ "حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع لإفساح مجال للنقاش بشأن قرار الحكومة على صعيد نزع السلاح".

وخلال كلمته، شكر قاسم "على دعمها المقاومة في لبنان بالمال والسلام والمواف السياسية"، فيما تطرق أيضاً إلى ذكرى "انتصار عام 2006"، مشيراً إلى أنَّ "ذاك النصر حقق ردعاً لإسرائيل لمدة 17 عاماً خشية من المُقاومة وأهلها".

وتابع: "نصرنا كان نصراً إلهياً لأن الله أعاننا على قلة العدد والعدّة وعلى كثرة المجتمعين ضدنا. اليوم نبني حياتنا ومستقبلنا وأجيالنا على قاعدة أن كل أرض وزمان هو للنصر والعطاء والتضحية".