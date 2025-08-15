Advertisement

لبنان

بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين بمشاركة آلاف المؤمنين

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:30
تحيي مدينة بعلبك أربعينية الإمام الحسين بمشاركة آلاف المؤمنين في المسيرة الحسينية التي انطلقت نحو مقام السيدة خولة.
