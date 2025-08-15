هل تنخفض درجات الحرارة؟.. إليكم طقس "الويك إند"

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.- الطقس المتوقع في :الجمعة: مشمس مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وطفيف على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع تراجع بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يخف نسبيا الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة فوق الجبال الشمالية اعتبارا الظهر.الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. (الوكالة الوطنية)