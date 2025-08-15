Advertisement

لبنان

هل تنخفض درجات الحرارة؟.. إليكم طقس "الويك إند"

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:46
A-
A+

Doc-P-1404967-638908518142865265.jpg
Doc-P-1404967-638908518142865265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.
Advertisement

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وطفيف على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع تراجع بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يخف نسبيا الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة فوق الجبال الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
درجات الحرارة سترتفع... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
15/08/2025 13:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
lebanon 24
15/08/2025 13:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة تتخطّى الـ 40 درجة.. كيف سيكون طقس الـ"ويك آند"؟
lebanon 24
15/08/2025 13:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان... الحرارة ستتخطى الـ40 درجة!
lebanon 24
15/08/2025 13:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2025-08-15
06:21 | 2025-08-15
06:07 | 2025-08-15
05:54 | 2025-08-15
05:52 | 2025-08-15
05:49 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24