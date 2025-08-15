عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو

Advertisement

أفادت " " بأن عطلاً طرأ في سنترال ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.