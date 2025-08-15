33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو
Lebanon 24
15-08-2025
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
أوجيرو
" بأن عطلاً طرأ في سنترال
الباروك
ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
Advertisement
وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
مواضيع ذات صلة
عطل طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص .. هذا ما أعلنته أوجيرو
Lebanon 24
عطل طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص .. هذا ما أعلنته أوجيرو
15/08/2025 13:45:19
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
Lebanon 24
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
15/08/2025 13:45:19
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
Lebanon 24
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
15/08/2025 13:45:19
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
15/08/2025 13:45:19
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
Lebanon 24
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
06:29 | 2025-08-15
15/08/2025 06:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
Lebanon 24
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
06:21 | 2025-08-15
15/08/2025 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
Lebanon 24
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
06:07 | 2025-08-15
15/08/2025 06:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
05:54 | 2025-08-15
15/08/2025 05:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
05:52 | 2025-08-15
15/08/2025 05:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
14/08/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
14/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:29 | 2025-08-15
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
06:21 | 2025-08-15
وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله
06:07 | 2025-08-15
أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار
05:54 | 2025-08-15
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
05:52 | 2025-08-15
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
05:49 | 2025-08-15
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24