Advertisement

لبنان

عطل في سنترال الباروك.. هذا ما أعلنته اوجيرو

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1404973-638908530333514771.jpg
Doc-P-1404973-638908530333514771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "أوجيرو" بأن عطلاً طرأ في سنترال الباروك ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
Advertisement

وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. 
مواضيع ذات صلة
عطل طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص .. هذا ما أعلنته أوجيرو
lebanon 24
15/08/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
lebanon 24
15/08/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
lebanon 24
15/08/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
lebanon 24
15/08/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2025-08-15
06:21 | 2025-08-15
06:07 | 2025-08-15
05:54 | 2025-08-15
05:52 | 2025-08-15
05:49 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24