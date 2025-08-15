ريفي: لن تنقذكم لغة التخوين والتهديد

حذر النائب " " من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان: "حزب الشيخ أورَث الإحتلال والكارثة الإنسانية والإقتصادية، وهو اليوم بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية وأن حزبه يتعرض للإعتداء، ويخون أغلبية اللبنانيين. لحزب الله نقول: كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة. نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية. إنها كارثة كبيرة على الجميع وخاصةً عليكم بعد أن عادَيتم وأدمَيتم كل المكونات . عودوا إلى الوطن وإلى الدولة واخرجوا من تبعيتكم إلى الذي بدأ ينهار في وكل الساحات التي دخل إليها في وهمٍ تاريخي مضى عليه الزمن".

Advertisement