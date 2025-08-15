Advertisement

لبنان

ريفي: لن تنقذكم لغة التخوين والتهديد

15-08-2025
حذر النائب اللواء أشرف ريفي "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان: "حزب الشيخ نعيم قاسم أورَث لبنان الإحتلال والكارثة الإنسانية والإقتصادية، وهو اليوم بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية وأن حزبه يتعرض للإعتداء، ويخون أغلبية اللبنانيين.  لحزب الله نقول: كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة. نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية. إنها كارثة كبيرة على الجميع وخاصةً عليكم بعد أن عادَيتم وأدمَيتم كل المكونات اللبنانية. عودوا إلى الوطن وإلى الدولة واخرجوا من تبعيتكم إلى الإيراني الذي بدأ ينهار في إيران وكل الساحات التي دخل إليها في وهمٍ تاريخي مضى عليه الزمن".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24