لبنان

الجماعة الإسلامية تنفي خبراً منسوباً إليها بشأن سلاح قوات الفجر

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:00
نفت الجماعة الإسلامية صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول موقفها من سلاح “قوات الفجر”، ووصفت الخبر بأنه “محض اختلاق ولا أساس له من الصحة”.
وكان الموقع قد أورد أن قيادة الجماعة الإسلامية أبلغت المعنيين بأنها “تحترم حق الدولة في احتكار السلاح، وترفض تسليم سلاح قوات الفجر”، وهو ما نفته الجماعة بشكل قاطع.

وأكدت الجماعة، في توضيح صادر عنها، أن ما ورد في الخبر المذكور لا يعكس موقفها الرسمي، بل يمثل “تفسيراً خاصاً تبنّاه الموقع ووضعه بين يدي الرأي العام”، مشددة على أن المواقف السياسية للجماعة تُعبَّر عنها حصراً عبر بيانات رسمية أو من خلال المكتب السياسي.

ودعت الجماعة الإسلامية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر المعنية قبل نشر أي أخبار تمسّها أو تمسّ مواقفها.
 
