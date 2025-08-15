"برسم الشيخ نعيم"... هكذا ردّ سامي الجميّل على أمين عام "حزب الله"

برسم الشيخ نعيم،
المادة ٣٢٩ عقوبات:
“كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من…
— Samy Gemayel (@samygemayel) August 15, 2025
