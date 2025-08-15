32
لبنان
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
Lebanon 24
15-08-2025
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد العلامة السيد علي فضل الله استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
، محمّلًا الدولة مسؤولية الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، ولو عبر رفع الصوت في المحافل الدولية.
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة، أعرب فضل الله عن قلقه من قرار
مجلس الوزراء
حصر السلاح بيد الدولة وسحب سلاح
المقاومة
من دون خطة دفاعية واضحة أو ضمانات تلزم العدو بوقف اعتداءاته، محذّرًا من انعكاساته على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية.
وأكد فضل الله ضرورة التوصل إلى صيغة تحفظ أمن لبنان وقوته وقدرته على مواجهة التحديات، لافتًا إلى زيارة رئيس
مجلس الأمن
القومي
الإيراني
التي أكد خلالها على عمق العلاقة مع لبنان، داعيًا إلى تقدير هذا الموقف وعدم استعداء
إيران
، مقابل الصمت عن تدخلات دول داعمة للكيان الصهيوني.
وتوقف عند تصريحات رئيس وزراء
الاحتلال
عن مشروع "
إسرائيل
الكبرى" الذي يستهدف لبنان وسوريا وفلسطين وأجزاء من دول عربية أخرى، مشددًا على أن مواجهته لا تكون ببيانات الإدانة فقط، بل بتوحيد الجهود العربية ودعم الشعب الفلسطيني لمنع تصفية قضيته واحتلال غزة وتهويد الضفة.
