فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان

انتقد العلامة السيد علي فضل الله استمرار الاعتداءات على ، محمّلًا الدولة مسؤولية الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، ولو عبر رفع الصوت في المحافل الدولية.

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة، أعرب فضل الله عن قلقه من قرار حصر السلاح بيد الدولة وسحب سلاح من دون خطة دفاعية واضحة أو ضمانات تلزم العدو بوقف اعتداءاته، محذّرًا من انعكاساته على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية.



وأكد فضل الله ضرورة التوصل إلى صيغة تحفظ أمن لبنان وقوته وقدرته على مواجهة التحديات، لافتًا إلى زيارة رئيس القومي التي أكد خلالها على عمق العلاقة مع لبنان، داعيًا إلى تقدير هذا الموقف وعدم استعداء ، مقابل الصمت عن تدخلات دول داعمة للكيان الصهيوني.



وتوقف عند تصريحات رئيس وزراء عن مشروع " الكبرى" الذي يستهدف لبنان وسوريا وفلسطين وأجزاء من دول عربية أخرى، مشددًا على أن مواجهته لا تكون ببيانات الإدانة فقط، بل بتوحيد الجهود العربية ودعم الشعب الفلسطيني لمنع تصفية قضيته واحتلال غزة وتهويد الضفة.