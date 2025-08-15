Advertisement

لبنان

وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:54
كتب وزير العدل عادل نصار عبر حسابه على منصّة "إكس":
"تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان".
 
