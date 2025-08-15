Advertisement

لبنان

وزير الصناعة: قرار الحرب لا يُكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:21
Doc-P-1405017-638908611658009431.jpg
Doc-P-1405017-638908611658009431.jpg photos 0
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "أكس":  "الحرب في لبنان ليست لعبة فردية... قرارها لا يُكتب بحبر طائفة، بل بتوقيع الوطن كلّه. الميثاقية ليست بندًا في دستور... هي روح لبنان التي تحميه من أن يتحوّل إلى غلبة طائفة على الطوائف الأخرى. لذلك لا يجب ان تتحول الميثاقية الى سلاح تعطيل، بل هي ضمانة بقاء. ومن يحوّلها أداة للابتزاز يفرّغها من معناها".
