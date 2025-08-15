المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته

Advertisement

أكد المفتي ، أن المرحلة الحالية هي لحظة الحقيقة الوطنية والأخلاقية، بعيدًا عن "القشور الفاسدة" والصفقات التي تحوّل التواقيع الرسمية إلى خيانة للوطن والشعب. وشدد على أن رسالة الإمام الحسين ترفض الظلم والفساد والتنازل عن الحقوق والسيادة، داعيًا إلى الاستعداد للتضحية من أجل حماية البلاد.وقال في خطبة الجمعة، إن يملك القوة والإمكانات لصد "طغيان المشاريع الدولية والإقليمية"، رافضًا أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته، ومؤكدًا أن النصر يحتاج إلى صبر وثبات. وانتقد الصفقات السياسية التي تتم على حساب المصلحة الوطنية، محذرًا من تكرار أخطاء الماضي حين "صُهِين لبنان" ولم تحمه سوى .واعتبر قبلان أن الجيش والشعب والمقاومة هم الضمانة الفعلية لحماية البلد، محذرًا من زج الجيش في مواجهة أهله، ومؤكدًا أن ذلك سيكون جريمة وطنية كبرى. وانتقد جماعة التواقيع الحكومية التي تتحدث عن السيادة في وجه وتتجاهل الاعتداءات اليومية، داعيًا إلى مواقف صادقة وشجاعة في الدفاع عن كرامة الوطن.