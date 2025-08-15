احتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء في إهدن وزغرتا والكورة

Advertisement

أحيت الحارة في ، بالتزامن مع سيدة ، عيد انتقال السيدة مريم إلى السماء بسلسلة نشاطات روحية وطقسية، شملت قداديس احتفالية وصلوات تكريمية وتراتيل ومسبحات وردية، رفع خلالها المؤمنون الصلوات من أجل السلام في والعالم وحماية العائلات والشباب.وشهدت الكنائس إقبالاً واسعاً من أبناء البلدات والزوار والمغتربين، وسط أجواء إيمانية عكست عمق الارتباط الروحي بالعذراء مريم وتقاليد المنطقة المتوارثة.واختتمت الاحتفالات بزياحات مهيبة لتماثيل السيدة العذراء في باحات الكنائس، على وقع الأناشيد المريمية وإضاءة الشموع، في مشهد جسّد وحدة أبناء الرعايا وإيمانهم الراسخ.وفي قضاء ، احتفلت الطوائف بالمناسبة من خلال قداديس وصلوات وزياحات احتفالية في مختلف الكنائس، فيما ترأس المونسنيور اسطفان القداس الإلهي في كنيسة سيدة زغرتا بحضور حشد من أبناء الرعية والمغتربين، إلى جانب عدد من الكهنة والرهبان والراهبات.