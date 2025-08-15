Advertisement

لبنان

احتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء في إهدن وزغرتا والكورة

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:48
أحيت كنيسة سيدة الحارة في إهدن، بالتزامن مع كنيسة سيدة زغرتا، عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء بسلسلة نشاطات روحية وطقسية، شملت قداديس احتفالية وصلوات تكريمية وتراتيل ومسبحات وردية، رفع خلالها المؤمنون الصلوات من أجل السلام في لبنان والعالم وحماية العائلات والشباب.
وشهدت الكنائس إقبالاً واسعاً من أبناء البلدات والزوار والمغتربين، وسط أجواء إيمانية عكست عمق الارتباط الروحي بالعذراء مريم وتقاليد المنطقة المتوارثة.

واختتمت الاحتفالات بزياحات مهيبة لتماثيل السيدة العذراء في باحات الكنائس، على وقع الأناشيد المريمية وإضاءة الشموع، في مشهد جسّد وحدة أبناء الرعايا وإيمانهم الراسخ.

وفي قضاء الكورة، احتفلت الطوائف المسيحية بالمناسبة من خلال قداديس وصلوات وزياحات احتفالية في مختلف الكنائس، فيما ترأس المونسنيور اسطفان فرنجية القداس الإلهي في كنيسة سيدة زغرتا بحضور حشد من أبناء الرعية والمغتربين، إلى جانب عدد من الكهنة والرهبان والراهبات.
