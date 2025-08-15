Advertisement

لبنان

توقيف موظفين ومعقبي معاملات... هذه تهمهم

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1405032-638908637462701855.jpg
Doc-P-1405032-638908637462701855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“في إطار الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبعد ورود معلومات إلى رئاسة المصلحة حول قيام أحد الموظفين، ويدعى (أ.م)، بتقاضي رشاوى مالية مقابل التغاضي عن مغايرات أثناء قيامه بالكشف على السيارات، تم وضع الموظف المذكور أعلاه تحت المراقبة.
وبالتنسيق مع شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تم بتاريخ 5 آب 2025 ضبطه بالجرم المشهود وتوقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وباشتراكه مع الموظف (د.هـ)، إضافة إلى بيعه صكوك بيع لمعقّبي المعاملات والكشف على السيارات من دون حضورها إلى المصلحة.
وتم توقيف الموظف (د.هـ)، والمعقّبين (ب.د)، (م.ع)، و(ج.د)، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص.

وتؤكد وزارة الداخلية والبلديات التزامها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات والمؤسسات التابعة لها، بما يحفظ حقوق المواطنين”. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في هذه الدولة... توقيف رئيس وزراء وهذه تهمته
lebanon 24
15/08/2025 18:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف موظف جمارك في مركز العريضة
lebanon 24
15/08/2025 18:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قزي: لمعالجة تأخير إنجاز معاملات البضائع في مرفأ بيروت
lebanon 24
15/08/2025 18:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي : آليّة تنظيمية جديدة لمعالجة معاملات الإستشفاء المتعلّقة بالولادة
lebanon 24
15/08/2025 18:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24