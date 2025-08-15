Advertisement

لبنان

توقيف سوريّ في البترون... أمن الدولة تكشف ما كان يفعله

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:09
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
نتيجةً لمتابعة مروّجي العملات المزيفة، تمكّنت دورية من مكتب البترون في المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوري (م.ك.) في بلدة بقسميا – قضاء البترون، بعد توافر معلومات عن قيامه بترويج دولارات أميركية مزيفة من فئة 100 دولار عبر شركات التوصيل، من خلال شراء هواتف ذكية وبضائع أخرى.

وقد ضُبط بحوزته مبلغ من العملة المزيفة، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
