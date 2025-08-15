توقيف سوريّ في البترون... أمن الدولة تكشف ما كان يفعله

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:نتيجةً لمتابعة مروّجي العملات المزيفة، تمكّنت دورية من في لأمن الدولة من توقيف السوري (م.ك.) في بلدة بقسميا – ، بعد توافر معلومات عن قيامه بترويج دولارات أميركية مزيفة من فئة 100 دولار عبر شركات التوصيل، من خلال شراء هواتف ذكية وبضائع أخرى.وقد ضُبط بحوزته مبلغ من العملة المزيفة، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص.