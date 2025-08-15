Advertisement

لبنان

حيدر زار مغدوشة وطنبوريت في عيد السيدة: أعيادنا واحدة ووطننا واحد

Lebanon 24
15-08-2025
زار وزير العمل الدكتور محمد حيدر، يرافقه رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية عنقون، بلدات مغدوشة وطنبوريت، حيث كان في استقباله حشود من الأهالي والمجالس البلدية والمخاتير والنوادي والفاعليات الاجتماعية، الذين رحبوا بالزيارة مؤكدين أهميتها الوطنية والوحدوية.
استهل الوزير حيدر جولته بلقاء راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، حيث قدم له التهاني بمناسبة العيد، مشددًا على "القيم الروحية والإنسانية التي تجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم". بعد ذلك، توجه حيدر إلى دارة النائب الدكتور ميشال موسى في مغدوشة، ما أضفى على الجولة طابعًا وطنيًا جامعًا.

وفي كلمته أمام الأهالي، أكد الوزير أن الجولة تهدف إلى تعزيز عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الجنوب بمختلف الانتماءات الدينية، مضيفًا: "اخترنا مناسبة عيد السيدة العذراء لنؤكد أن أعيادنا واحدة، وأفراحنا واحدة، وهمنا واحد، وهو مصلحة لبنان. في الجنوب، كما في كل لبنان، يجتمع المسلم والمسيحي على المحبة والوطنية، ونلتقي جميعًا حول هدف واحد هو بناء بلدنا وحماية وحدته".

كما تخللت الجولة محطات تواصل مباشرة مع الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لمواقف الوزير الوطنية وانفتاحه على جميع مكونات المجتمع اللبناني، مشيدين "بحرصه على مد جسور التواصل بين المناطق والطوائف".

واختتمت الجولة بالتأكيد على أن "لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بتكاتف جميع أبنائه، وأن المناسبات الدينية والوطنية هي محطات لتجديد العهد بالعيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية".
