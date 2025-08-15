حيدر زار مغدوشة وطنبوريت في عيد السيدة: أعيادنا واحدة ووطننا واحد

Advertisement

زار وزير العمل حيدر، يرافقه رئيس وأعضاء لبلدية عنقون، بلدات مغدوشة وطنبوريت، حيث كان في استقباله حشود من الأهالي والمجالس البلدية والمخاتير والنوادي والفاعليات الاجتماعية، الذين رحبوا بالزيارة مؤكدين أهميتها الوطنية والوحدوية.استهل الوزير حيدر جولته بلقاء راعي أبرشية ودير القمر للروم الكاثوليك المطران بشارة حداد، حيث قدم له التهاني بمناسبة العيد، مشددًا على "القيم الروحية والإنسانية التي تجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم". بعد ذلك، توجه حيدر إلى دارة النائب الدكتور ميشال موسى في مغدوشة، ما أضفى على الجولة طابعًا وطنيًا جامعًا.وفي كلمته أمام الأهالي، أكد الوزير أن الجولة تهدف إلى تعزيز عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الجنوب بمختلف الانتماءات ، مضيفًا: "اخترنا مناسبة عيد السيدة لنؤكد أن أعيادنا واحدة، وأفراحنا واحدة، وهمنا واحد، وهو مصلحة . في الجنوب، كما في كل لبنان، يجتمع والمسيحي على المحبة والوطنية، ونلتقي جميعًا حول هدف واحد هو بناء بلدنا وحماية وحدته".كما تخللت الجولة محطات تواصل مباشرة مع الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لمواقف الوزير الوطنية وانفتاحه على جميع مكونات المجتمع اللبناني، مشيدين "بحرصه على مد جسور التواصل بين المناطق والطوائف".واختتمت الجولة بالتأكيد على أن "لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بتكاتف جميع أبنائه، وأن المناسبات الدينية والوطنية هي محطات لتجديد بالعيش المشترك وتعزيز ".