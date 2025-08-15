الإتحاد العمالي: قرار شعيتو يضع حداً للفلتان المالي في لبنان

Advertisement

أعلن الإتحاد العمالي العام أنّ قرار المالي القاضي ماهر ، الذي كلف بموجبه "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية التي مرت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مدة شهرين بإشراف المالية، وبناءً على تحقيقاتها المالية ووفقاً للشروط التي تضعها"، هو قرار جريء وخطوة صائبة لا تميز بين من قام بالتحويلات، وتضع حداً لفلتان قام واستشرى بدون رادع قانوني أو أخلاقي".وثمن الإتحاد في بيان "هذا المنحى المؤسساتي المستقل القائم على إرساء وتدعيم بنيانها، وصولاً الى إعادة تكوين الودائع وإعادتها الى أصحابها، وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود والعمال"، مهيبًا بـ "جميع الفعاليات دعم الخطوة الشجاعة للنائب العام المالي، لأنها بداية المحاسبة ومكافحة الفساد وانطلاق ، مما يضع حجر الأساس لبناء الوطن" .