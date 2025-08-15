Advertisement

لبنان

بالصور... قائد الجيش تفقد موقع إنفجار مخزن الأسلحة في وادي زبقين

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1405072-638908712764717268.jpg
Doc-P-1405072-638908712764717268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور، وعاين آثار الانفجار واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة حيث قدم التعازي بالعسكريين الشهداء من عداد اللواء، وأكد أنه لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات.
Advertisement
 
بعدها قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين الشهداء في بلدتَي دبعال - صور والبيسارية - صيدا، ومنطقة الشويفات - العمروسية، مثمنًا تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان للجيش عن إنفجار مخزن الأسلحة في وادي زبقين... هذا عدد الشهداء
lebanon 24
15/08/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس
lebanon 24
15/08/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
15/08/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُظهر لحظة انفجار مخزن ألعاب نارية بكاليفورنيا
lebanon 24
15/08/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24