بالصور... قائد الجيش تفقد موقع إنفجار مخزن الأسلحة في وادي زبقين

تفقد العماد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور، وعاين آثار الانفجار واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة الخامس في البياضة حيث قدم التعازي بالعسكريين من عداد اللواء، وأكد أنه لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو ، لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات.

بعدها قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين الشهداء في بلدتَي دبعال - صور والبيسارية - ، ومنطقة - ، مثمنًا تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم.