القاصر مريم خرجت ولم تَعُد. هل تعرفون شيئًا عنها؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:– مريم محمود محمّد (من مواليد عام 2009، فلسطينيّة الجنسيّة)التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-8-2025، منزل ذويها الكائن في مدينة ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.