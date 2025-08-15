Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة يردّ على نعيم قاسم: التهديد بالحرب الأهليّة مرفوض

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1405095-638908755004934934.jpg
Doc-P-1405095-638908755004934934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن "كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً".
Advertisement
 
وأضاف سلام لـ "الشرق الأوسط" أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود"، مؤكداً أن "قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا".
 
وقال: "اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل  أراضيها بقواها الذاتية".
 
وتابع قائلاً: "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية".
 
وأضاف: "لم يطلب احد تسليم سلاح حزب الله للعدوّ الاسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته".
 
وقال: "حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة!".
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: العدوان على أي مواطن مرفوض وعلى الدولة أن تضغط وتقوم بواجبها
lebanon 24
15/08/2025 20:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"ابتزاز مرفوض".. الرئيس البرازيلي يردّ على تهديدات ترامب
lebanon 24
15/08/2025 20:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالغارات... إسرائيل تردّ على نعيم قاسم
lebanon 24
15/08/2025 20:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم قاسم لم يكن يعلم أيضاً
lebanon 24
15/08/2025 20:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:23 | 2025-08-15
13:13 | 2025-08-15
13:01 | 2025-08-15
12:59 | 2025-08-15
12:45 | 2025-08-15
12:36 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24