30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الحكومة يردّ على نعيم قاسم: التهديد بالحرب الأهليّة مرفوض
Lebanon 24
15-08-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الحكومة
نواف سلام
أن "كلام أمين عام
حزب الله الشيخ نعيم قاسم
يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في
لبنان
اليوم يريد
الحرب الأهلية
، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً".
Advertisement
وأضاف سلام لـ "
الشرق الأوسط
" أن "الحديث عن أن
الحكومة اللبنانية
تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود"، مؤكداً أن "قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا".
وقال: "
اتفاق الطائف
ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على "بسط سلطة
الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها بقواها الذاتية".
وتابع قائلاً: "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة
اللبنانية
".
وأضاف: "لم يطلب احد تسليم سلاح
حزب الله
للعدوّ الاسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته".
وقال: "حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة!".
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: العدوان على أي مواطن مرفوض وعلى الدولة أن تضغط وتقوم بواجبها
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: العدوان على أي مواطن مرفوض وعلى الدولة أن تضغط وتقوم بواجبها
15/08/2025 20:33:47
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابتزاز مرفوض".. الرئيس البرازيلي يردّ على تهديدات ترامب
Lebanon 24
"ابتزاز مرفوض".. الرئيس البرازيلي يردّ على تهديدات ترامب
15/08/2025 20:33:47
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالغارات... إسرائيل تردّ على نعيم قاسم
Lebanon 24
بالغارات... إسرائيل تردّ على نعيم قاسم
15/08/2025 20:33:47
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نعيم قاسم لم يكن يعلم أيضاً
Lebanon 24
نعيم قاسم لم يكن يعلم أيضاً
15/08/2025 20:33:47
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
Lebanon 24
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:23 | 2025-08-15
15/08/2025 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:13 | 2025-08-15
15/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:59 | 2025-08-15
15/08/2025 12:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
Lebanon 24
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
12:45 | 2025-08-15
15/08/2025 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
00:41 | 2025-08-15
15/08/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:23 | 2025-08-15
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:13 | 2025-08-15
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:01 | 2025-08-15
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
12:59 | 2025-08-15
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:45 | 2025-08-15
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
12:36 | 2025-08-15
من "نائب قواتي".. ردّ عنيف على خطاب قاسم
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 20:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24