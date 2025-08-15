رئيس الحكومة يردّ على نعيم قاسم: التهديد بالحرب الأهليّة مرفوض

اعتبر رئيس الحكومة أن "كلام أمين عام يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في اليوم يريد ، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً".

Advertisement

وأضاف سلام لـ " " أن "الحديث عن أن تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود"، مؤكداً أن "قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا".

وقال: " ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على "بسط سلطة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وتابع قائلاً: "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة ".

وأضاف: "لم يطلب احد تسليم سلاح للعدوّ الاسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته".

وقال: "حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة!".