30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا: نتضامن مع الجنوبيين وأمل بوقف نهائي للنار
Lebanon 24
15-08-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل قائمقام
حاصبيا
رواد سلوم، في مكتبه بسراي حاصبيا، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، يرافقه منسق شؤون
القائد العام
عباس عواله، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة على رأس
قوات الطوارئ الدولية
العاملة في
جنوب لبنان
.
Advertisement
جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في
القضاء
، واستعراض المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تعتزم "اليونيفيل" تنفيذها في القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاق عملها.
وأعرب اللواء أبانيارا عن تضامنه مع أبناء الجنوب، مبدياً أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في المنطقة، ومعبّراً عن أمله في التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار وإحلال السلام والأمن على طول الحدود. كما شكر للقائمقام سلوم تعاونَه المثمر مع الكتيبتين
الإسبانية
والهندية، مثمناً دوره الإيجابي في متابعة المشاريع المنفّذة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الدولية المانحة.
من جهته
، رحّب سلوم باللواء أبانيارا، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تؤديه "اليونيفيل". وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين
قيادة الجيش
وقوات الطوارئ الدولية، خصوصاً في ما يتصل بالمستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
رئيس بعثة "اليونيفيل": جنود الجيش اللبناني يعملون جنبا إلى جنب مع قوات حفظ السلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان
Lebanon 24
رئيس بعثة "اليونيفيل": جنود الجيش اللبناني يعملون جنبا إلى جنب مع قوات حفظ السلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان
15/08/2025 20:33:54
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس أردوغان يعرب لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهوده معربا عن أمله في أن يكون دائماً
Lebanon 24
الرئيس أردوغان يعرب لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهوده معربا عن أمله في أن يكون دائماً
15/08/2025 20:33:54
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإسرائيل تماطل
Lebanon 24
مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإسرائيل تماطل
15/08/2025 20:33:54
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
15/08/2025 20:33:54
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
Lebanon 24
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:23 | 2025-08-15
15/08/2025 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:13 | 2025-08-15
15/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:59 | 2025-08-15
15/08/2025 12:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
Lebanon 24
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
12:45 | 2025-08-15
15/08/2025 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
00:41 | 2025-08-15
15/08/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:23 | 2025-08-15
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:13 | 2025-08-15
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:01 | 2025-08-15
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
12:59 | 2025-08-15
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:45 | 2025-08-15
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
12:36 | 2025-08-15
من "نائب قواتي".. ردّ عنيف على خطاب قاسم
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 20:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24