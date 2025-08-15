Advertisement

لبنان

رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا: نتضامن مع الجنوبيين وأمل بوقف نهائي للنار

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1405097-638908762046571623.png
Doc-P-1405097-638908762046571623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم، في مكتبه بسراي حاصبيا، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، يرافقه منسق شؤون القائد العام عباس عواله، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة على رأس قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.
Advertisement

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في القضاء، واستعراض المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تعتزم "اليونيفيل" تنفيذها في القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاق عملها.

وأعرب اللواء أبانيارا عن تضامنه مع أبناء الجنوب، مبدياً أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في المنطقة، ومعبّراً عن أمله في التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار وإحلال السلام والأمن على طول الحدود. كما شكر للقائمقام سلوم تعاونَه المثمر مع الكتيبتين الإسبانية والهندية، مثمناً دوره الإيجابي في متابعة المشاريع المنفّذة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الدولية المانحة.

من جهته، رحّب سلوم باللواء أبانيارا، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تؤديه "اليونيفيل". وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين قيادة الجيش وقوات الطوارئ الدولية، خصوصاً في ما يتصل بالمستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
رئيس بعثة "اليونيفيل": جنود الجيش اللبناني يعملون جنبا إلى جنب مع قوات حفظ السلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان
lebanon 24
15/08/2025 20:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أردوغان يعرب لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهوده معربا عن أمله في أن يكون دائماً
lebanon 24
15/08/2025 20:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإسرائيل تماطل
lebanon 24
15/08/2025 20:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
lebanon 24
15/08/2025 20:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:23 | 2025-08-15
13:13 | 2025-08-15
13:01 | 2025-08-15
12:59 | 2025-08-15
12:45 | 2025-08-15
12:36 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24