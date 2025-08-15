رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا: نتضامن مع الجنوبيين وأمل بوقف نهائي للنار

استقبل قائمقام رواد سلوم، في مكتبه بسراي حاصبيا، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، يرافقه منسق شؤون عباس عواله، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة على رأس العاملة في .

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في ، واستعراض المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تعتزم "اليونيفيل" تنفيذها في القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاق عملها.



وأعرب اللواء أبانيارا عن تضامنه مع أبناء الجنوب، مبدياً أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في المنطقة، ومعبّراً عن أمله في التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار وإحلال السلام والأمن على طول الحدود. كما شكر للقائمقام سلوم تعاونَه المثمر مع الكتيبتين والهندية، مثمناً دوره الإيجابي في متابعة المشاريع المنفّذة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الدولية المانحة.



، رحّب سلوم باللواء أبانيارا، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تؤديه "اليونيفيل". وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين وقوات الطوارئ الدولية، خصوصاً في ما يتصل بالمستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية.