مشيخة العقل: هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة
Lebanon 24
15-08-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
المكتب الإعلامي
في مشيخة العقل لطائفة
الموحدين الدروز
إلى أنه "خلافاً لما تروّجه بعض المجموعات التكفيرية من مزاعم باطلة، حول قيام أبناء جبل العرب بحرق وتدمير أحد الجوامع في مدينة السويداء، تؤكد المشيخة أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة. فالوقائع والصور الموثقة أثبتت سلامة الجامع، باستثناء بضع رصاصات أصابت مئذنته من الخارج، وهو ما يبرهن حرص أبناء السويداء على احترام بيوت الله وصونها. أما ما جرى من إحراق وتدمير لمزار الخضر (ع) في بلدة سميع على يد تلك العصابات التكفيرية وعناصر ما يُعرف بـ"
الأمن العام
"، فهو محاولة لتبرير عدوانهم عبر روايات ملفّقة".
وأضافت مشيخة العقل لطائفة
الموحدين
الدروز
: "إن حجم الأكاذيب والتحريض العنصري وفبركة الأخبار ضد أبناء الجبل، يندرج في إطار حملات تضليل إعلامي ممنهجة، تكشف مجدداً أن نزعة التطرف والتكفير تمثل جوهر هذه الجماعات. ويكفي التذكير بما ارتكبته من مجازر ومحاولات لإبادة شعب بأكمله، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، ولا تمت بصلة إلى تطلعات السوريين في بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والانفتاح."
