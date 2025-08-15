Advertisement

لبنان

المطران سويف ترأس قداساً في القبيات لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1405122-638908822824122927.png
Doc-P-1405122-638908822824122927.png photos 0
عمت احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء مختلف القرى والبلدات العكارية التي تحمل كنائسها اسم السيدة العذراء.
وفي بلدة القبيات، ترأس رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف قداس العيد في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، بمشاركة هيئات سياسية وبلدية وحشد كبير من المؤمنين، وعاونه لفيف من الكهنة.
 
 
وألقى المطران سويف عظة تناول فيها البعد اللاهوتي للعيد، مشيرًا إلى أنّ "عيد رقاد السيدة العذراء وانتقالها إلى السماء هو "عيد القيامة المصغّر"، وموضحًا "الارتباط العميق بين قيامة المسيح وولادته من أحشاء مريم العذراء".
 
وأكد أنّ "انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد يشكل علامة رجاء وأمل لكل المؤمنين"، داعيا الحاضرين "ليكونوا شهودًا لقيامة المسيح، مقتدين بمسيرة العذراء من البشارة إلى الصليب فالقيامة".

بعد القداس، خرج المصلون إلى باحة الكنيسة حيث احتشد الآلاف من مختلف بلدات عكار، وتخلل الاحتفال إطلاق المفرقعات النارية التي أضاءت سماء البلدة في مشاهد مبهرة.

يُشار إلى أنّ مهرجان عيد السيدة، الذي تنظمه مؤسسة "إنسان" بالتعاون مع بلدية القبيات ورعية كنيسة سيدة الغسالة العجائبية والأفواج الكشفية، يستمر حتى مساء غد السبت، ويتضمن أنشطة فنية متنوعة ومعارض وحفلات ساهرة.
 
 
 
