المطران سويف ترأس قداساً في القبيات لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

عمت احتفالات عيد انتقال السيدة مختلف القرى والبلدات العكارية التي تحمل كنائسها اسم السيدة العذراء.

وفي بلدة ، ترأس رئيس أساقفة المطران يوسف قداس العيد في الغسالة العجائبية، بمشاركة هيئات سياسية وبلدية وحشد كبير من المؤمنين، وعاونه لفيف من الكهنة.



وألقى المطران سويف عظة تناول فيها البعد اللاهوتي للعيد، مشيرًا إلى أنّ "عيد رقاد السيدة العذراء وانتقالها إلى السماء هو "عيد المصغّر"، وموضحًا "الارتباط العميق بين قيامة وولادته من أحشاء مريم العذراء".

وأكد أنّ "انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد يشكل علامة رجاء وأمل لكل المؤمنين"، داعيا الحاضرين "ليكونوا شهودًا لقيامة المسيح، مقتدين بمسيرة العذراء من البشارة إلى فالقيامة".



بعد القداس، خرج المصلون إلى باحة الكنيسة حيث احتشد الآلاف من مختلف بلدات ، وتخلل الاحتفال إطلاق المفرقعات النارية التي أضاءت سماء البلدة في مشاهد مبهرة.



يُشار إلى أنّ مهرجان عيد السيدة، الذي تنظمه مؤسسة "إنسان" بالتعاون مع بلدية القبيات ورعية سيدة الغسالة العجائبية والأفواج الكشفية، يستمر حتى مساء غد السبت، ويتضمن أنشطة فنية متنوعة ومعارض وحفلات ساهرة.