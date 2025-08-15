Advertisement

لبنان

من "نائب قواتي".. ردّ عنيف على خطاب قاسم

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1405130-638908835645955271.jpg
Doc-P-1405130-638908835645955271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "إكس" رداً على الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قائلاً: "يرحم اللي سمّوك نعيم. استعجلو. انت مع الجيش، ضدّ الحكومة. مفكّر الجيش ميليشيا متل جماعتك؟".
Advertisement

وأضاف: "ناوي تلغي الحياة وتطربق البلد على راس اللبنانية وتحتل عوكر وما بعد بعد عوكر، يمكن توصل للضبيّة، إذا الحكومة تطلّعت بحزب الله. بتعملها. بعدان شو قصتك انت وهالميثاقية؟ أطحت بكل اركان الميثاقية، مسلّح ومستقوي بإيران والقرار الاستراتيجي بإيدك ومش سئلان عن حدا. ميثاقي بامتياز. ولكن عرضك مغري. تسهيلات في الاستراتيجية الدفاعية. مع كل حربين بيطلعلنا واحدة ببلاش".
وأكمل: "على فوقة، عم تحكي عن تهديد لشركائنا في الوطن. ما على اساس كل الوطن معرّض وعم بتدافع حضرتك عنّو، طلعوا بس هني مهددين؟ فينا نعرف هني مين؟ كون أوضح".
وختم: "ايران واقفة إلى جنبك وطار البلد، منيح اللي ما كانت واقفة وراك".
بدوره، كتب النائب زياد الحواط عبر "اكس": "في عيد وزمن إنتقال السيدة العذراء كنا نتمنى إعتماد لغة المنطق والعقل والإيمان، وبالتأكيد نتمنى إنتقال حزب الله إلى أحضان الدولة مع إدراكنا صعوبة الواقع في ضوء الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم".
 
 
وتابع: "سنبقى على إيماننا بمشروع الدولة ولن ننجر إلى ما يريدون على الرغم من ظهور أولى النتائج العملية لزيارة علي لاريجاني بكلام للشيخ نعيم يتخطّى كل السقوف ويهدّد بالحرب الأهلية اذا حاولت الدولة تطبيق الدستور والقانون وقرار حصرية السلاح".
 
وأكملأ: "الحزب يتحوّل في الواقع من منظومة أمنية وعسكرية تحمل سلاحاً غير شرعي تهدد اللبنانيين كل يوم إلى حزب خارج عن القانون يجر لبنان إلى ما لا تُحمد عقباه. آن الأوان لوضع حدّ لسياسة الإنتحار ونكران الواقع التي تهدّد لبنان ومواطنيه . كفى تهويلاً وتهديداً للبنانيين . الخروج عن القانون يُعالج بتطبيق القانون . الحزب مسؤول عن أي قرار أو إجراء يتصدّى فيه للدولة، والدولة مطالبة بأن تكون دولة بكل معنى الكلمة، وسلاحها الحقيقي تطبيق القوانين بكل صرامة. تسليم السلاح والخضوع للقانون من دون "خربطة" وعنتريات هو الحل . نتيجة العنتريات ما زالت أمام عيون اللبنانيين".
 
 
مواضيع ذات صلة
"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟
lebanon 24
16/08/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "قوّاتي" يُهاجم عراقجي: "حل عنّا"
lebanon 24
16/08/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
lebanon 24
16/08/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا تزجوا الجيش في الفتنة".. هجوم عنيف من قاسم على الحكومة
lebanon 24
16/08/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:38 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24