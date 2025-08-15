من "نائب قواتي".. ردّ عنيف على خطاب قاسم

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي على منصة "إكس" رداً على الامين العام لـ" " الشيخ نعيم قائلاً: "يرحم اللي سمّوك نعيم. استعجلو. انت مع الجيش، ضدّ الحكومة. مفكّر الجيش ميليشيا متل جماعتك؟".

وأضاف: "ناوي تلغي الحياة وتطربق البلد على راس وتحتل عوكر وما بعد بعد عوكر، يمكن توصل للضبيّة، إذا الحكومة تطلّعت بحزب الله. بتعملها. بعدان شو قصتك انت وهالميثاقية؟ أطحت بكل اركان الميثاقية، مسلّح ومستقوي بإيران والقرار الاستراتيجي بإيدك ومش سئلان عن حدا. ميثاقي بامتياز. ولكن عرضك مغري. تسهيلات في الاستراتيجية الدفاعية. مع كل حربين بيطلعلنا واحدة ببلاش".

وأكمل: "على فوقة، عم تحكي عن تهديد لشركائنا في الوطن. ما على اساس كل الوطن معرّض وعم بتدافع حضرتك عنّو، طلعوا بس هني مهددين؟ فينا نعرف هني مين؟ كون أوضح".

وختم: " واقفة إلى جنبك وطار البلد، منيح اللي ما كانت واقفة وراك".

بدوره، كتب النائب زياد الحواط عبر "اكس": " في عيد وزمن إنتقال السيدة كنا نتمنى إعتماد لغة المنطق والعقل والإيمان، وبالتأكيد نتمنى إنتقال حزب الله إلى أحضان الدولة مع إدراكنا صعوبة الواقع في ضوء الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم".

وتابع: "سنبقى على إيماننا بمشروع الدولة ولن ننجر إلى ما يريدون على الرغم من ظهور أولى النتائج العملية لزيارة علي لاريجاني بكلام للشيخ نعيم يتخطّى كل السقوف ويهدّد بالحرب الأهلية اذا حاولت الدولة تطبيق والقانون وقرار حصرية السلاح".

وأكملأ: "الحزب يتحوّل في الواقع من منظومة أمنية وعسكرية تحمل سلاحاً غير شرعي تهدد اللبنانيين كل يوم إلى حزب خارج عن القانون يجر إلى ما لا تُحمد عقباه. آن الأوان لوضع حدّ لسياسة الإنتحار ونكران الواقع التي تهدّد لبنان ومواطنيه . كفى تهويلاً وتهديداً للبنانيين . الخروج عن القانون يُعالج بتطبيق القانون . الحزب مسؤول عن أي قرار أو إجراء يتصدّى فيه للدولة، والدولة مطالبة بأن تكون دولة بكل معنى الكلمة، وسلاحها الحقيقي تطبيق القوانين بكل صرامة. تسليم السلاح والخضوع للقانون من دون "خربطة" وعنتريات هو الحل . نتيجة العنتريات ما زالت أمام عيون اللبنانيين".