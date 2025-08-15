مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين

كتب النائب ايهاب مطر عبر "اكس" قائلاً: "ما سمعناه اليوم من الشيخ ، كان آخر شيء نتمنى سماعه منه ومن غيره، لما في كلامه من تهديد بالحرب الأهلية، ورهن سلاح حزبه ببقاء ذاته، فيما اللبنانيون يتطلعون إلى حكماء يقولون "كلمة سواء" تعيد إلى انتظامه في إطار دولة قوية وعادلة، لا أن يظل تحت رحمة سلاح متفلت لمصالح غير وطنية. ما قاله الشيخ اليوم، ليس خطأ أو زلة ناس، بل خطيئة تضع في مواجهة غالبية اللبنانيين التواقين للسلم والبناء" .

