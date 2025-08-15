Advertisement

لبنان

مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:59
كتب النائب ايهاب مطر عبر "اكس" قائلاً: "ما سمعناه اليوم من الشيخ نعيم قاسم، كان آخر شيء نتمنى سماعه منه ومن غيره، لما في كلامه من تهديد بالحرب الأهلية، ورهن سلاح حزبه ببقاء لبنان ذاته، فيما اللبنانيون يتطلعون إلى حكماء يقولون "كلمة سواء" تعيد إلى هذا البلد انتظامه في إطار دولة قوية وعادلة، لا أن يظل تحت رحمة سلاح متفلت لمصالح غير وطنية. ما قاله الشيخ قاسم اليوم، ليس خطأ أو زلة ناس، بل خطيئة تضع حزب الله في مواجهة غالبية اللبنانيين التواقين للسلم والبناء" .
