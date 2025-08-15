29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
15-08-2025
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب ايهاب مطر عبر "اكس" قائلاً: "ما سمعناه اليوم من الشيخ
نعيم قاسم
، كان آخر شيء نتمنى سماعه منه ومن غيره، لما في كلامه من تهديد بالحرب الأهلية، ورهن سلاح حزبه ببقاء
لبنان
ذاته، فيما اللبنانيون يتطلعون إلى حكماء يقولون "كلمة سواء" تعيد إلى
هذا البلد
انتظامه في إطار دولة قوية وعادلة، لا أن يظل تحت رحمة سلاح متفلت لمصالح غير وطنية. ما قاله الشيخ
قاسم
اليوم، ليس خطأ أو زلة ناس، بل خطيئة تضع
حزب الله
في مواجهة غالبية اللبنانيين التواقين للسلم والبناء" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطأ برّاك وخطيئة "حزب الله"
Lebanon 24
خطأ برّاك وخطيئة "حزب الله"
16/08/2025 02:16:33
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ريام كفارنة: شخصية "وجدان" في "خطيئة أخيرة" كانت التجربة الأصعب
Lebanon 24
ريام كفارنة: شخصية "وجدان" في "خطيئة أخيرة" كانت التجربة الأصعب
16/08/2025 02:16:33
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. هل يكتفي "حزب الله" بالتنديد بقرار الحكومة وتجاهله؟
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. هل يكتفي "حزب الله" بالتنديد بقرار الحكومة وتجاهله؟
16/08/2025 02:16:33
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
16/08/2025 02:16:33
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخير: على "حزب الله" العودة إلى "لبنانيته"
Lebanon 24
الخير: على "حزب الله" العودة إلى "لبنانيته"
16:57 | 2025-08-15
15/08/2025 04:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-08-15
15/08/2025 04:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد براك وأورتاغوس.. مسؤولان أميركيان سيزوران بيروت
Lebanon 24
بعد براك وأورتاغوس.. مسؤولان أميركيان سيزوران بيروت
16:49 | 2025-08-15
15/08/2025 04:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: سلاح المقاومة خط دفاع عن الأمن القومي العربي ولن يُسلم
Lebanon 24
قماطي: سلاح المقاومة خط دفاع عن الأمن القومي العربي ولن يُسلم
15:43 | 2025-08-15
15/08/2025 03:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2025-08-15
الخير: على "حزب الله" العودة إلى "لبنانيته"
16:56 | 2025-08-15
مقدمات النشرات المسائيّة
16:49 | 2025-08-15
بعد براك وأورتاغوس.. مسؤولان أميركيان سيزوران بيروت
15:48 | 2025-08-15
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:43 | 2025-08-15
قماطي: سلاح المقاومة خط دفاع عن الأمن القومي العربي ولن يُسلم
15:38 | 2025-08-15
السنيورة: لجوء "حزب الله" إلى العنف سيضرّ كل لبنان
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 02:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24