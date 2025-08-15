Advertisement

لبنان

"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1405141-638908854426734471.jpeg
Doc-P-1405141-638908854426734471.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت دائرة الرقابة الصحية في إتحاد بلديات المنية، وبمؤازرة من وزارة الصحة وشرطة بلدية المنية، مداهمة لأحد المطاعم ضمن نطاق المدينة، حيث تم ضبط حوالى 50 كيلو من الدجاج غير المطابق للشروط الصحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.
Advertisement
 

وخلال عملية التفتيش، تم تسجيل مخالفات صحية جسيمة، أبرزها تدنّي مستوى النظافة وسوء ظروف التخزين، ما يشكّل خطراً مباشراً على صحة و سلامة المواطنين ، وقد جرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتم إتلاف المضبوطات تحت إشراف الجهات المختّصة واغلاق المحل بالشمع الأحمر، مع التأكيد على متابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
دجاج فاسد هُرّب من سوريا إلى لبنان.. إليكم التفاصيل (صورة)
lebanon 24
16/08/2025 02:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما قبْل "بيضة" السلاح أم "دجاجة" الانسحاب؟
lebanon 24
16/08/2025 02:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
من سوريا إلى لبنان.. هكذا حاولوا إدخال أطنان من الدجاج الفاسد
lebanon 24
16/08/2025 02:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد لـ"آمر سجن" لبنانيّ.. إليكم صورة "المتورّط"!
lebanon 24
16/08/2025 02:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:38 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24