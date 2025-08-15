"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد

نفّذت دائرة الرقابة الصحية في إتحاد بلديات ، وبمؤازرة من وشرطة بلدية المنية، مداهمة لأحد المطاعم ضمن نطاق المدينة، حيث تم ضبط حوالى 50 كيلو من الدجاج غير المطابق للشروط الصحية وغير الصالحة للاستهلاك .

Advertisement



وخلال عملية التفتيش، تم تسجيل مخالفات صحية جسيمة، أبرزها تدنّي مستوى النظافة وسوء ظروف التخزين، ما يشكّل خطراً مباشراً على صحة و سلامة المواطنين ، وقد جرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتم إتلاف المضبوطات تحت إشراف الجهات المختّصة واغلاق المحل بالشمع الأحمر، مع التأكيد على متابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.