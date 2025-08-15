Advertisement

لبنان

"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1405143-638908861482904958.jpg
Doc-P-1405143-638908861482904958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بأشد العبارات التصريحات العدوانية والوقحة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كشف فيها مجدداً عن أطماعه التوسعية في قلب أمتنا السورية وعالمنا العربي، تحت عنوان ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى.
Advertisement
واعتبر القومي في بيان أنَّ هذه التصريحات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المشروع الإسرائيلي القائم على اغتصاب الأرض وتشريد الشعب وطمس الهوية، وهي تؤكد أن العدو ماضٍ في استراتيجيته الاستيطانية والتهويدية، مستنداً إلى الدعم الغربي الكبير والتخاذل العربي الرسمي المعيب.

وأكد الحزب أنَّ "أرضنا القومية، من فلسطين إلى الجولان ولبنان وحتى كل شبر محتل من أمتنا، هي حق تاريخي مقدس، لن تلغيه تصريحات العدو ولا قرارات القوة"، مشيراً إلى أن "مشروع إسرائيل الكبرى لن يمر ما دام في أمتنا من يقاوم ويضحي في سبيل الأرض والكرامة والسيادة".
وتابع: "إن الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ يحذر من خطورة هذه المخططات، يدعو أبناء أمتنا جميعاً إلى اليقظة ورص الصفوف، وتصعيد كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لمشاريعه الإجرامية ويدعو الحزب جميع الاطياف في الشام ولبنان وفلسطين التصدي لتلك المحاولات بجميع الوسائل المتوفرة ويؤكد على بعض المراهنين لاستسلام المقاومة وتسليم سلاحها، ان يعوا تماما خطورة ما يقدمون عليه وما تشكل تبعاته من ضرب لوحدة المجتمع وتمرير لمشاريع العدو الذي يضعهم في خانته ويكون التاريخ قد لعنهم ووصفهم بالعملاء والخونة".

وأكمل البيان: "هذا ويلفت الحزب نظر وزير خارجية لبنان ووزير خارجية الادارة القائمة في سورية، إلى أن من واجباتهما ادانة تصريحات رئيس وزراء العدو على الأقل، وذلك في اطار الدفاع عن وحدة البلاد في وجه مخطّط التفتيت والاستيطان، أمّا الصمت فيعني الموافقة أم الوهن، وفي الاحتمالين هناك تفريط بالسيادة وتخلٍّ عن الأرض. المجد لشهدائنا، النصر لقضيتنا، والخلود لأمتنا".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأردن يعتبر تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" أنها "تصعيد استفزازي خطير"
lebanon 24
16/08/2025 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
lebanon 24
16/08/2025 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: السعودية تدين تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"
lebanon 24
16/08/2025 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
lebanon 24
16/08/2025 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:38 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24