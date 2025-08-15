"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بأشد العبارات التصريحات العدوانية والوقحة التي أطلقها بنيامين ، والتي كشف فيها مجدداً عن أطماعه التوسعية في قلب أمتنا وعالمنا العربي، تحت عنوان ما يسمى بـ" الكبرى.

واعتبر القومي في بيان أنَّ هذه التصريحات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المشروع القائم على اغتصاب الأرض وتشريد الشعب وطمس الهوية، وهي تؤكد أن العدو ماضٍ في استراتيجيته الاستيطانية والتهويدية، مستنداً إلى الدعم الكبير والتخاذل العربي الرسمي المعيب.



وأكد الحزب أنَّ "أرضنا القومية، من إلى ولبنان وحتى كل شبر محتل من أمتنا، هي حق تاريخي مقدس، لن تلغيه تصريحات العدو ولا قرارات القوة"، مشيراً إلى أن "مشروع إسرائيل الكبرى لن يمر ما دام في أمتنا من يقاوم ويضحي في سبيل الأرض والكرامة والسيادة".

وتابع: "إن الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ يحذر من خطورة هذه المخططات، يدعو أبناء أمتنا جميعاً إلى اليقظة ورص الصفوف، وتصعيد كل أشكال في مواجهة ، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لمشاريعه الإجرامية ويدعو الحزب جميع الاطياف في الشام ولبنان وفلسطين التصدي لتلك المحاولات بجميع الوسائل المتوفرة ويؤكد على بعض المراهنين لاستسلام المقاومة وتسليم سلاحها، ان يعوا تماما خطورة ما يقدمون عليه وما تشكل تبعاته من ضرب لوحدة المجتمع وتمرير لمشاريع العدو الذي يضعهم في خانته ويكون التاريخ قد لعنهم ووصفهم بالعملاء والخونة".