لبنان
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
Lebanon 24
15-08-2025
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بأشد العبارات التصريحات العدوانية والوقحة التي أطلقها
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، والتي كشف فيها مجدداً عن أطماعه التوسعية في قلب أمتنا
السورية
وعالمنا العربي، تحت عنوان ما يسمى بـ"
إسرائيل
الكبرى.
واعتبر القومي في بيان أنَّ هذه التصريحات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المشروع
الإسرائيلي
القائم على اغتصاب الأرض وتشريد الشعب وطمس الهوية، وهي تؤكد أن العدو ماضٍ في استراتيجيته الاستيطانية والتهويدية، مستنداً إلى الدعم
الغربي
الكبير والتخاذل العربي الرسمي المعيب.
وأكد الحزب أنَّ "أرضنا القومية، من
فلسطين
إلى
الجولان
ولبنان وحتى كل شبر محتل من أمتنا، هي حق تاريخي مقدس، لن تلغيه تصريحات العدو ولا قرارات القوة"، مشيراً إلى أن "مشروع إسرائيل الكبرى لن يمر ما دام في أمتنا من يقاوم ويضحي في سبيل الأرض والكرامة والسيادة".
وتابع: "إن الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ يحذر من خطورة هذه المخططات، يدعو أبناء أمتنا جميعاً إلى اليقظة ورص الصفوف، وتصعيد كل أشكال
المقاومة
في مواجهة
الاحتلال
، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لمشاريعه الإجرامية ويدعو الحزب جميع الاطياف في الشام ولبنان وفلسطين التصدي لتلك المحاولات بجميع الوسائل المتوفرة ويؤكد على بعض المراهنين لاستسلام المقاومة وتسليم سلاحها، ان يعوا تماما خطورة ما يقدمون عليه وما تشكل تبعاته من ضرب لوحدة المجتمع وتمرير لمشاريع العدو الذي يضعهم في خانته ويكون التاريخ قد لعنهم ووصفهم بالعملاء والخونة".
وأكمل البيان: "هذا ويلفت الحزب نظر وزير خارجية
لبنان
ووزير خارجية الادارة القائمة في سورية، إلى أن من واجباتهما ادانة تصريحات رئيس وزراء العدو على الأقل، وذلك في اطار الدفاع عن وحدة البلاد في وجه مخطّط التفتيت والاستيطان، أمّا الصمت فيعني الموافقة أم الوهن، وفي الاحتمالين هناك تفريط بالسيادة وتخلٍّ عن الأرض.
المجد لشهدائنا، النصر لقضيتنا، والخلود لأمتنا".
