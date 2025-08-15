"عاصمة الجنوب" تغني الفرح.. مهرجان "صيداويات" ينطلق برعاية وزير الثقافة

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان "صيداويات"، الذي تنظمه بلدية - لجنة النشاطات والسياحة، في قلعة المعز لدين الله، ويمتد لأربعة، في إحتفال حاشد برعاية وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ممثلا بمدير عام الآثار سركيس خوري.

Advertisement

بداية قص خوري ورئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي شريط الإفتتاح عند مدخل القلعة البرية بمشاركة السفير في فابريسو مارتشيللي الذي ساهمت بلاده في ترميم القلعة، ونائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، والرئيس السابق للبلدية الدكتور حازم خضر بديع، ورئيس لجنة النشاطات والسياحة في البلدية المهندس رامي بشاشة وأعضاء اللجنة.



وسبقت قص الشريط جولة في معرض رسومات لأكثر من 50 من الفنانين التشكيليين الذين قاموا برسم لوحاتهم قبيل الإفتتاح عربون محبة لصيدا، ومساهمة منهم في فعاليات مهرجان صيداويات. كما كانت جولة في معرض الحرفيين وأجنحة Foud Courts ، وعروض كشفية لكشافة .

وإستقبل حجازي وبشاشة وأعضاء لجنة النشاطات والسياحة ولجنة الإستقبال الحضور لذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الأول من نوعه الذي يقام في القلعة البرية في المدينة، حيث تألقت القلعة لأول مرة منذ عقود طويلة بامسيات ولوحات من الفنون والتراث، وتلألأت ابراجها وحجارتها بالأضواء والزينة التي اتخذت اشكالا ومشهديات جاذبة وصورا راقصة على ايقاع انغام الموسيقى.



وحضر الاحتفال الرئيس فؤاد السنيورة، النواب الدكتور اسامة سعد وعقيلته رئيسة الهيئة النسائية الشعبية إيمان سعد، الدكتور عبدالرحمن البزري، الدكتور ميشال موسى، رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، الوزير السابق هكتور ، والنائب السابق الدكتور سليم خوري، الأب جهاد فرنسيس ممثلا المطران إيلي الحداد، إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان وعدد من رؤساء البلديات في الإتحاد، رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر وعدد من المخاتير، أمين عام " " أحمد الحريري ممثلا بالسيد محمد شريتح، ، المدير الإقليمي للأمن العام في الجنوب العميد علي قطيش، رئيس شعبة الأمن القومي في معلومات الأمن العام في الجنوب العقيد حيدر قبيسي وحشد من الشخصيات ومن ممثلين عن هيئات وجمعيات.





وألقى رئيس بلدية صيدا كلمة الإفتتاح مرحبا بالحضور، وقال: "هذا المساء المميز، نجتمع تحت سماء مدينتنا العريقة، في رحاب قلعة المعز لدين الله الفاطمي، لافتتاح مهرجان صيداويات 2025، برعاية كريمة من وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة. وبحضوركم بكل ما تمثلونه من مواقع ومقامات، هو أكبر دليل على محبتكم لهذه المدينة وحرصكم على أن تبقى نابضة بالحياة، ومنارة للثقافة والفن والتراث, فصيدا، التي كانت عبر التاريخ ملتقى للحضارات ومعبراً للتجار والرحالة، تفتح قلبها وأبوابها اليوم من جديد، لتستقبل رواد الإبداع، وتحتضن الفرح، وتحتفي بأهلها وضيوفها".



اضاف: "إن مهرجان صيداويات ليس مجرد احتفال فني أو ثقافي، بل هو رسالة تعكس روح هذه المدينة: روح التنوع، والتمسك بالجذور مع الانطلاق نحو المستقبل. ومساحة نلتقي فيها جميعاً، صغاراً وكباراً، من مختلف المناطق والخلفيات، لنتشارك الفرح ونصنع معاً ذكريات تبقى في وجداننا".



درع لسلامة



إثر ذلك، قدم حجازي درعاً تقديرية من بلدية صيدا لوزير الثقافة غسان سلامة تسلمها الدكتور خوري.





فقرات فنية



بعد ذلك إختتمت أمسية الليلة الأولى من فعاليات المهرجان بفقرة فنية فقدمت الفنانة الشابة ليا صفا أغاني فيروزيات تحية لذكرى الفنان الراحل زياد الرحباني، وتحية إلى مدينة صيدا التي عبرت عنها بأنها مدينة لا تستسلم ولا تركن وتظل تقاوم مهما إشتدت الصعاب.



كذلك، قدم الفنان خالد العبدالله أغاني وموشحات طربية.