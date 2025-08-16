بقوة السلاح.. عنصر في الدفاع المدني يتعرّض للسرقة على طريق القلمون

Advertisement

تعرّض المدعو "أ.ح" وهو عنصر في الدفاع المدني من سكان لعملية سرقة أثناء مروره على .وبحسب إفادته أوقفه أحد الأشخاص طالباً منه توصيله إلا أنّه وبعد مسافة قصيرة أشهر الراكب سلاحاً حربياً وأوقف السيارة ليلتحق به شخصان مجهولان.وقام المسلحون بسلبه سيارته ومحفظته وهاتقه الخليوي ثم رميه من السياره أثناء سيرها على طريق البحرية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.وقد نقل لاحقاً بواسطة اللبناني إلى لتلقّي العلاج، فيما حضرت القوى الأمنية لاحقاً وفتحت تحقيقاً بالحادث.