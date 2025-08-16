29
لبنان
بقوة السلاح.. عنصر في الدفاع المدني يتعرّض للسرقة على طريق القلمون
Lebanon 24
16-08-2025
|
00:19
تعرّض المدعو "أ.ح" وهو عنصر في الدفاع المدني من سكان
منطقة القبة
لعملية سرقة أثناء مروره على
طريق القلمون
.
وبحسب إفادته أوقفه أحد الأشخاص
على الطريق
طالباً منه توصيله إلا أنّه وبعد مسافة قصيرة أشهر الراكب سلاحاً حربياً وأوقف السيارة ليلتحق به شخصان مجهولان.
وقام المسلحون بسلبه سيارته ومحفظته وهاتقه الخليوي ثم رميه من السياره أثناء سيرها على طريق
الهري
البحرية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وقد نقل لاحقاً بواسطة
الصليب الأحمر
اللبناني إلى
مستشفى البترون
لتلقّي العلاج، فيما حضرت القوى الأمنية لاحقاً وفتحت تحقيقاً بالحادث.
