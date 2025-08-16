معركة الرسائل المفتوحة

Advertisement

أفادت مصادر مطلعة أن الساحة السياسية في دخلت مرحلة جديدة من التوتر العلني بين " " والحكومة، في ظل معركة رسائل مفتوحة تعمّق الخلاف وتكشف حجم الشرخ بين الجانبين. ووفق المصادر، فإن التصعيد الجاري يتجاوز الداخل، ويحمل أبعاداً وامتدادات إقليمية في ظل لعبة شدّ الحبال الدائرة في المنطقة.وأشارت المصادر إلى أن الأصوات المُعادية "للحزب" ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الخطاب الأخير للأمين العام الشيخ ، في ظل حملة إعلامية منظمة ذات امتدادات خارجية، تهدف إلى زيادة الضغط على "الحزب" والتأثير على موقعه في المعادلة الداخلية.وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن ، العماد ، أبلغ في اجتماعات مغلقة عدم رغبته في إدخال في أي داخلي، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى أزمات أمنية يبقى أولوية قصوى بالنسبة للجيش.وترى المصادر أن هذا الموقف يضع المؤسسة العسكرية في موقع الحذر، وسط اشتداد التجاذب السياسي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في لبنان.