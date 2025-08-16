كان لافتاً عدم صدور أي تعليقٍ من " " على زيارة إيال زامير إلى يوم الأربعاء الماضي، حيث قام بجولة على مراكز يتواجدُ فيها الجيش الإسرائيليّ داخل الأراضي .

المسألة هذه أيضاً لم يتطرّق إليها أمين عام "حزب الله" الشيخ في خطابه، أمس الجمعة، فالأمر يمثلُ استفزازاً خطيراً للبنان من جهة، ويعتبر أمراً أغفلت عنه الحكومة من جهة أخرى، إذ لم يصدر عنها أي بيانٍ أو تعليق أيضاً يتوقف عند ما حصل.

في المقابل، تقول مصادر سياسية لـ" " إنَّ جولة زامير في جنوب تقاطعت مع تاريخ زيارة أمين للأمن القومي علي لاريجاني الذي كان في زيارة لبيروت آنذاك، والتقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.

ووجدت المصادر أنَّ أرادت إطلاق رسالة من داخل لبنان ضدَّ ، وهو ما جرى ترجمتهُ ميدانياً وعسكرياً عبر زيارة زامير.