لبنان

ضابط إسرائيليّ في لبنان.. و"حزب الله" لم يعلّق

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:30
كان لافتاً عدم صدور أي تعليقٍ من "حزب الله" على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى جنوب لبنان يوم الأربعاء الماضي، حيث قام بجولة على مراكز يتواجدُ فيها الجيش الإسرائيليّ داخل الأراضي اللبنانية.
المسألة هذه أيضاً لم يتطرّق إليها أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في خطابه، أمس الجمعة، فالأمر يمثلُ استفزازاً خطيراً للبنان من جهة، ويعتبر أمراً أغفلت عنه الحكومة من جهة أخرى، إذ لم يصدر عنها أي بيانٍ أو تعليق أيضاً يتوقف عند ما حصل.
 
في المقابل، تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24" إنَّ جولة زامير في جنوب لبنان تقاطعت مع تاريخ زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان في زيارة لبيروت آنذاك، والتقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.
ووجدت المصادر أنَّ إسرائيل أرادت إطلاق رسالة من داخل لبنان ضدَّ إيران، وهو ما جرى ترجمتهُ ميدانياً وعسكرياً عبر زيارة زامير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

