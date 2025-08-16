Advertisement

لبنان

حرائق لبنان.. إسرائيل أول المُتهمين

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:45
مع اندلاع حرائق عديدة في مناطق لبنانية مُختلفة، تتواصل التحقيقات لمعرفة أسبابها وتحديد ما إذا كانت مُفتعلة أو اندلعت بفعل الحرارة المرتفعة والعوامل الطبيعية.
 
لكن في المقابل، لم تُستبعد أيضاً فرضية أن تقوم إسرائيل بعدوان جديد على لبنان يتمثل بإلقاء قنابل حارقة فوق غابات لبنان لإشعالها، وذلك مثلما حصلَ أمس الجمعة في منطقة دير قانون النهر - جنوب لبنان، حيث ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية قنابل أشعلت مساحات خضراء قريبة من المنازل هناك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

Privacy policy
