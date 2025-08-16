حرائق لبنان.. إسرائيل أول المُتهمين

مع اندلاع حرائق عديدة في مناطق لبنانية مُختلفة، تتواصل التحقيقات لمعرفة أسبابها وتحديد ما إذا كانت مُفتعلة أو اندلعت بفعل الحرارة المرتفعة والعوامل الطبيعية.

لكن في المقابل، لم تُستبعد أيضاً فرضية أن تقوم بعدوان جديد على يتمثل بإلقاء قنابل حارقة فوق غابات لبنان لإشعالها، وذلك مثلما حصلَ أمس الجمعة في منطقة - ، حيث ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية قنابل أشعلت مساحات خضراء قريبة من المنازل هناك.