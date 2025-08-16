29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالجرم المشهود... الأمن يوقِف سوريًا وهذا ما كان يفعله (صورة)
Lebanon 24
16-08-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق من
محافظة جبل لبنان
، وبخاصة في منطقة المتن.
Advertisement
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م. ر. (من مواليد العام 1997، سوري الجنسية).
بتاريخ 11-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبية، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلة
سن الفيل
، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون أسود، تم ضبطها.
بتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي: 10 أكياس نايلون بداخل كل كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين. 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز. مبلغ مالي وهاتفه الخلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في عدة مناطق من محافظة
جبل لبنان
على متن الدراجة المضبوطة.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة
القضاء
المختص".
مواضيع ذات صلة
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود في منطقة غزير... هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود في منطقة غزير... هذا ما كان يفعله
16/08/2025 22:35:13
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
16/08/2025 22:35:13
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
16/08/2025 22:35:13
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف مروّج مخدّرات في سن الفيل
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف مروّج مخدّرات في سن الفيل
16/08/2025 22:35:13
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
Lebanon 24
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
15:23 | 2025-08-16
16/08/2025 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أسبوعين.. خطوة سيفعلها الجيش بشأن "حصرية السلاح"
Lebanon 24
خلال أسبوعين.. خطوة سيفعلها الجيش بشأن "حصرية السلاح"
15:14 | 2025-08-16
16/08/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير في الصرفند والسبب "مباراة لكرة القدم"!
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير في الصرفند والسبب "مباراة لكرة القدم"!
15:07 | 2025-08-16
16/08/2025 03:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري
Lebanon 24
الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري
15:02 | 2025-08-16
16/08/2025 03:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. ماذا تقول أجواء واشنطن عن خطاب قاسم؟
Lebanon 24
آخر المعلومات.. ماذا تقول أجواء واشنطن عن خطاب قاسم؟
14:32 | 2025-08-16
16/08/2025 02:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:23 | 2025-08-16
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
15:14 | 2025-08-16
خلال أسبوعين.. خطوة سيفعلها الجيش بشأن "حصرية السلاح"
15:07 | 2025-08-16
بالفيديو.. إشكال كبير في الصرفند والسبب "مباراة لكرة القدم"!
15:02 | 2025-08-16
الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري
14:32 | 2025-08-16
آخر المعلومات.. ماذا تقول أجواء واشنطن عن خطاب قاسم؟
14:26 | 2025-08-16
"سفير جديد" يبدأ مهامه في بيروت.. من هو؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24