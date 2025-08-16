بالجرم المشهود... الأمن يوقِف سوريًا وهذا ما كان يفعله (صورة)

Advertisement

صدر عن ـ العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق من ، وبخاصة في منطقة المتن.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م. ر. (من مواليد العام 1997، سوري الجنسية).بتاريخ 11-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبية، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلة ، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون أسود، تم ضبطها.بتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي: 10 أكياس نايلون بداخل كل كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين. 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز. مبلغ مالي وهاتفه الخلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في عدة مناطق من محافظة على متن الدراجة المضبوطة.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة المختص".