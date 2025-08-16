Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود... الأمن يوقِف سوريًا وهذا ما كان يفعله (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1405391-638909480803696769.jpg
Doc-P-1405391-638909480803696769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان، وبخاصة في منطقة المتن.
Advertisement

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م. ر. (من مواليد العام 1997، سوري الجنسية).

بتاريخ 11-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبية، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلة سن الفيل، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون أسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي: 10 أكياس نايلون بداخل كل كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين. 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز. مبلغ مالي وهاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان على متن الدراجة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود في منطقة غزير... هذا ما كان يفعله
lebanon 24
16/08/2025 22:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
lebanon 24
16/08/2025 22:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
lebanon 24
16/08/2025 22:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف مروّج مخدّرات في سن الفيل
lebanon 24
16/08/2025 22:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24