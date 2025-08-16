مفاجأة من سجن لبناني... "دولارات مزيفة" وشبكة ترويج!

Advertisement

"متابعةً لجهودها في مكافحة ترويج العملة المزيفة، أوقفت دورية من – قسم الاستعلام والتحقيق، اللبنانيين (م. ش.) و(ع. ش.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزيفة داخل الأراضي .وضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من العملة المزيفة من فئة المئة دولار، وقد تبيّن بنتيجة التحقيقات تورّط شخصين آخرين في عملية الترويج، وهما من نزلاء : اللبنانيان (ع. د.) و(ج. م.).أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً لإشارة المختص".