هاشم يهاجم الحكومة: لم تحرك ساكنًا

استغرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، "عدم اكتراث الحكومة لما يقدم عليه العدو الاسرائيلي بإمعانه بممارساته العدوانية وزيادة مساحة الاراضي المحتلة مباشرة او بفرض مساحة عازلة يمنع الوصول اليها، وذلك ما حصل منذ يومين في بلدة ويحصل على امتداد القرى الحدودية".وأشار هاشم إلى أنّ "رغم كل ما يحصل يوميا لم يحرك ساكن للحكومة وكأنه خارج وهو ما يضعها امام مسؤوليتها للتحرك سريعا بدل الاكتفاء بقضايا بعضها يثير الحساسيات الداخلية".وختم: "ما على الحكومة الا العمل على كل المستويات لحماية وتحصينه في ظل التطورات والتحديات التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية".