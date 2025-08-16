Advertisement

لبنان

في طرابلس... مجهولون يحرقون بورة للإطارات المستعملة

Lebanon 24
16-08-2025 | 08:16
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين قاموا بإحراق بورة للإطارات المستعملة في طرابلس.
حريق كبير داخل "بورة" في أرض جلول
في طرابلس.. رصاصات تُصيب مواطناً والأسباب مجهولة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بورين جنوبي نابلس
اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين (الشرق)
